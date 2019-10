Les «greus vulneracions de drets humans» a Espanya aterren al Consell d'Europa

Òmnium Cultural ha denunciat al Consell d'Europa (CoE) les "greus vulneracions de drets humans" a Espanya "fruit de la repressió política". L'entitat ha exposat el cas del seu president, Jordi Cuixart, a la Comissió d'Afers Legals i Drets Humans a petició del relator general de drets humans de l'Assemblea Parlamentària del Consell.Davant d'una audiència de diputats de l'assemblea parlamentària d'aquest organisme, Òmnium ha remarcat que tant el president de l'entitat com l'expresident de l'ANC afronten una pena de 17 anys de presó i ha subratllat que si són condemnats suposarà una "regressió de drets civils a Europa".L'entitat Front Line Defenders ha reconegut oficialment Cuixart com a "defensor dels drets humans" de forma pacífica, i per això s'ha exposat el seu cas com a representatiu de la situació a l'Estat.Òmnium ha recordat a Estrasburg que la qüestió catalana "no s'acabarà amb més repressió, sinó amb una solució política" i ha defensat que aquesta és la via que reclama un 80% de la societat.A través del compte oficial internacional d'Òmnium, l'entitat ha explicat que ha relatat davant del CoE que a Cuixart i a Sànchez se'ls demana disset anys de presó per posar-se al capdavant d'una "manifestació pacífica" fent servir "el seu dret a la lliure expressió i llibertat de reunió".També hi han recordat que el seu empresonament provisional ha estat denunciat per Amnistia Internacional i l'Organització Mundial contra la Tortura. A banda, l'entitat cultural ha lamentat que el govern espanyol, "aleshores governat pel PP i avui pel Partit Socialista", ha "ignorat" les peticions per alliberar-los i per retirar els càrrecs.

