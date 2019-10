VÍDEO La Guàrdia Civil fa fora Abascal de la caserna de Gràcia

El presidente de @vox_es, Santiago Abascal, visita distintas comisarías y cuarteles de la Guardia Civil en Cataluña para "agradecer a los agentes su labor de mantenimiento del orden y el trabajo realizado en Cataluña, gobernada por políticos golpistas". pic.twitter.com/d4zrNJk1nc — Las Voces del Pueblo 🇪🇸 (@lasvocesdelpue) October 1, 2019

Santiago Abascal, amb Ignacio Garriga, a l'exterior de la caserna de la Guàrdia Civil a Gràcia. Foto: Europa Press

Si hi havia anat a fer-se la foto, aquesta li ha sortit incomplerta. El president de Vox, Santiago Abascal, ha estat expulsat aquest dimarts de l'entrada de la caserna de la Guàrdia Civil al barri de Gràcia de Barcelona, juntament amb una reduïda comitiva d'altres dirigents del partit ultradretà, entre els quals, el seu diputat per la demarcació de Barcelona, Ignacio Garriga.Els fets han succeït aquest dimarts a la tarda, abans que Abascal fes unes declaracions a la premsa a l'exterior de la instal·lació militar, en què ha demanat un nou 155 a Catalunya i la detenció del president de la Generalitat, Quim Torra. En diversos vídeos difosos a les xarxes socials es veu com un agent fa fora sense contemplacions la comitiva del partit ultra de l'entrada de la caserna.Abascal ha explicat posteriorment que en cap moment pretenia entrar a la caserna, sinó que només volia saludar els guàrdies civils. El dirigent ultra ha visitat Barcelona l'aniversari de l'1-O per mostrar el seu suport a les forces de seguretat de l'Estat i a "tants catalans que ho estan passant malament per la pressió del separatisme", segons ha explicat.

