Enxampat circulant a 211 km/h per l'A-2

Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment aquest dilluns un ciutadà andorrà com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària. Els fets van succeir durant un control de velocitat que la policia havia muntat al quilòmetre 527 de l'A-2, en sentit Barcelona, a la comarca de la Segarra.Cap a dos quarts de dotze del matí, el radar va detectar un turisme, amb matrícula andorrana, que circulava a 211 km/h per l'autovia on la velocitat màxima permesa és de 120 km/h. Els agents van aturar el vehicle al terme d'Igualada i van denunciar el conductor per circular a una velocitat penalment punible. El conductor haurà de comparèixer el 3 de novembre al jutjat de Cervera.

