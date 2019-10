Forcadell, sobre la sentència: «Ens caldrà tenir el cap fred i molta serenor, però també valentia i determinació»

Acte d'ERC a l'exterior de la presó de Mas d'Enric per commemorar el segon aniversari de l'1-O. Foto: Jonathan Oca

Ja són 588 els dies que fa que Carme Forcadell està privada de llibertat però no per això perd l'esperança i les ganes de lluitar. L'expresidenta del Parlament, empresonada a la presó de Mas d'Enric al Catllar (Tarragonès), ha estat la protagonista de l'acte reivindicatiu que ERC ha portat a terme a l'exterior del centre penitenciari per a commemorar el segon aniversari de l'1-O.Aquesta tarda, l'exdiputada d'ERC al Congrés Norma Pujol ha posat veu a les paraules de Forcadell, llegint una carta que havia redactat des de la seva cel·la. L'expresidenta de la cambra ha recordat que "estem a les portes d'una sentència que marcarà un abans i un després" i ha assegurat que un cop se sàpiga, "ens caldrà tenir el cap fred i molta serenor, però també valentia i determinació". Ara bé, Forcadell també demana "intel·ligència col·lectiva i mobilització popular".En el mateix escrit, denuncia que "haurem de demostrar que al segle XXI no es pot jutjar una ideologia i que seguirem aquí, dempeus, fins que aconseguim una resposta democràtica al clam de tot un país".L'expresidenta del Parlament defensa que cal treballar per construir "un camí cap a la República el més ample possible per tal que hi càpiga gent molt diferent".Per cloure la carta, Forcadell apunta que amb la sentència a tocar, "la nostra responsabilitat com a ciutadans i ciutadanes que ens volem lliures ens obliga a sobreposar-nos a les dificultats i defensar allò que és just".Aquestes paraules han provocat els aplaudiments de les més de 70 persones que s'han aplegat a l'aparcament del centre penitenciari del Catllar. Entre els assistents hi havia el conseller Josep Bargalló; la diputada Raquel Sans; l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà; el delegat del Govern a Tarragona, Òscar Peris, i la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó.Els exsenadors Josep Rufà i Laura Castel han estat els encarregats de llegir un text reivindicatiu on s'ha posat de manifest la voluntat del poble català de viure en una Catalunya independent. L'acte ha clos amb l'entonació d'Els segadors i amb crits de "llibertat.A continuació, la carta que Forcadell ha fet arribar per aquest 1-o:

Carta de Carme Forcadell per l'1-O by naciodigital on Scribd

