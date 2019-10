Milers de persones reivindiquen l'1-O a Barcelona

VÍDEO La marxa de l' @assemblea avança cap a la confluència del passeig de Gràcia amb la Gran Via amb càntics de "llibertat" i "ho tornarem a fer"; ho explica @andreumerino https://t.co/p3NCvxbjJp pic.twitter.com/HS5f0jV5tZ — NacióDigital (@naciodigital) October 1, 2019

VÍDEO La manifestació de l' @assemblea ja ha arribat a la cruïlla del passeig de Gràcia amb Gran Via i se senten càntics de "fora la justícia espanyola" i "fora les forces d'ocupació"; informa @andreumerino https://t.co/p3NCvxbjJp — NacióDigital (@naciodigital) October 1, 2019

VÍDEO La capçalera de la marxa de l' @assemblea s'atura davant de la delegació del govern espanyol per fer proclames independentistes https://t.co/ZLKatY0a69 pic.twitter.com/G1hLXWtouo — NacióDigital (@naciodigital) October 1, 2019

VÍDEO "En comptes de diàleg, hem trobat exili i presó". Un portaveu de l' @assemblea llegeix un comunicat a les portes de la delegació de la Comissió Europea https://t.co/ZLKatY0a69 pic.twitter.com/1moQR0PKdC — NacióDigital (@naciodigital) October 1, 2019

VÍDEO Crits de "1 d'octubre, ni oblit ni perdó" i "Puigdemont (@krls) el nostre president" a la marxa de l' @assemblea que aplega milers de persones a Barcelona https://t.co/ZLKatY0a69 pic.twitter.com/VS2Gbhch1X — NacióDigital (@naciodigital) October 1, 2019

FOTOS La marxa de l' @assemblea per commemorar l'1-O discorre pels carrers de Barcelona sota el lema "Ho vam fer i vam guanyar"; informa @andreumerino amb fotografies d' @AdriaCostaRifa https://t.co/p3NCvxbjJp pic.twitter.com/wrRwYRh16z — NacióDigital (@naciodigital) October 1, 2019

Barcelona torna a ser escenari, aquest dimarts, d'una de les mobilitzacions convocades per l'ANC arreu del país per commemorar el segon aniversari de l'1-O i reivindicar el referèndum d'autodeterminació del 2017. A les portes de la sentència del Tribunal Suprem -que es preveu de forma imminent- milers de persones han participat en una marxa amb inici a la plaça de la Catalunya i final a l'institut Jaume Balmes, un dels escenaris de les càrregues policials del referèndum.La Guàrdia Urbana ha xifrat en 18.000 persones els participants a la manifestació. Sota el lema "Ho vam fer i vam guanyar", la marxa ha enfilat per passeig de Gràcia entre estelades i proclames independentistes. Els manifestants han repetit càntics com "vam votar i vam guanyar", "independència" i "1 d'octubre, ni oblit ni perdó", al temps que també han cridat en contra de la policia espanyola.Abans d'arribar al centre, però, la manifestació ha passat per la seu de la Comissió Europea, amb intenció d'arribar també per davant de la delegació del govern espanyol, tot i que s'ha trobat amb un important dispositiu policial. Amb un megàfon, un portaveu de l'ANC ha llegit un comunicat en què ha reclamat no renunciar als objectius polítics."Fins on volen arribar el Parlament i el Govern? Volem una independència real", ha llegit per exigir que s'avanci en la via unilateral. I és que, "en comptes de diàleg", ha recordat, la resposta de l'estat espanyol ha estat la "presó". Poc després, una altra portaveu de l'ANC ha denunciat que el referèndum s'hagi volgut "buidar de contingut i legitimitat", i ha considerat que la independència és "l'única eina real" contra un Estat que vol "engabiar" amb la repressió les reivindicacions independentistes.L'institut Jaume Balmes va ser un dels col·legis electorals del referèndum on es va poder viure la repressió exercida pels cossos de seguretat de l'Estat. La policia nacional espanyola va carregar contra les persones concentrades al centre per tal de desallotjar-lo i requisar urnes i paperetes.

