El Consell per la República convocarà l'Assemblea de Càrrecs Electes per respondre a la sentència

El Consell per la República, amb seu a Waterloo, convocarà l'Assemblea de Càrrecs Electes de Catalunya després de la sentència de l'1-O, per decidir els passos a seguir segons ha declarat aquest dimarts l'expresident Carles Puigdemont, en compareixença a Bèlgica acompanyat dels membres de l'organisme.L'Assemblea de Càrrecs Electes, formada per tots els regidors, diputats i eurodiputats catalans, és una institució contemplada en el full de ruta de l'independentisme des d'abans del referèndum, pensada per actuar en cas d'intervenció de les institucions catalanes.

