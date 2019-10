ERC crida a teixir una «gran aliança popular i democràtica» per aconseguir l'amnistia

Esquerra Republicana ha commemorat el segon aniversari de l'1-O amb un acte al municipi bagenc de Fonollosa, que va ser un dels molts indrets castigats per la intervenció de les forces de seguretat de l'Estat. Ho ha fet invocant una "gran aliança popular i democràtica" per aconseguir l'amnistia. Així ho ha concretat Pere Aragonès, vicepresident del Govern i coordinador d'ERC.Aragonès ha dit que l'1-O no és un acte de malenconia, de record, sinó una afirmació de la República que es vol construir. "Aquell 1-O representa els fonaments d'un Estat que mai enviarà la seva policia a carregar les urnes sinó a protegir les urnes". Ha dit que l'1-O va ser "un dia que durarà anys" i ha esmentat el 3-O com un dia clau perquè va ser quan es va plasmar "la majoria necessària per guanyar"."L'1-O vam ser molts i el 3-O vam ser més", ha refermat Aragonès. Ha invocat "les conviccions de l'1-O i les majories del 3-O: amb aquesta força del 3 d'octubre tornarem a sortir al carrer". Ha escomès contra Pedro Sánchez, recordant que l'independentisme va guanyar les eleccions a Catalunya. Ha avisat l'Estat contra la temptació de pensar que amb amenaces podran imposar-se a Catalunya i ha denunciat "els qui posen el 155 a subhasta" i els "qui volen convertir el Parlament en un plató de 'Sálvame'".Un moment emotiu ha estat quan ha pujat a l'escenari el pare d'Oriol Junqueras per llegir un missatge del president d'ERC, en què Junqueras afirma que "aquest procés és irreversible i la independència és inevitable". El líder d'ERC assegura: "Som els qui mai no ens rendim. I tornarem. I guanyarem". "El que està en joc és viure en la societat més oberta, més pròspera i més democràtica -ha escrit el president d'ERC-. Per això som independentistes". Junqueras assegura en el missatge que l'Estat "prefereix més una amenaça que el diàleg". "Vindran nous octubres. Cal estar preparats. Pacífics, persistents i determinats", ha escrit Junqueras.El president del Parlament, Roger Torrent, ha recordat la seva vivència d'aquell dia, a Sant Julià de Ramis, al costat d'un veí seu, Pedro Teruel, que deia als guàrdies civils que els colpejaven: "No nos golpeéis. Solo queremos votar". Torrent ha clamat que l'1-O "ha de representar la llavor de la victòria, no pot ser un record sinó la base del futur". "Tots érem defensant la democràcia", ha proclamat el presdient del Parlament, que ha afirmat que de nou caldrà en el futur, com es va fer l'1-O, actuar de manera fraternal amb la resta de la gent. Torrent ha dit que defensaran la democràcia des de les institucions, "però també des del carrer".Marta Vilalta, portaveu del partit, ha rememorat l'esperit d'un 1-O "que és ben viu en la persistència de voler votar, de voler decidir, de fer la República catalana". Vilalta ha assegurat que "la repressió no ens farà defallir" i que estaran "preparats per combatre". "No acceptarem la repressió com a resposta", ha dit Vilalta de cara a la sentència, reclamant una resposta "massiva i plural enfront la causa general contra l'independentisme".Amb anterioritat, Gabriel Rufián, cap de files d'Esquerra al Congrés, ha destacat que "la memòria és molt important i recordar és bàsic. Som hereus de moltes lluites que demostren que la gent pot guanyar, com l'1 d'octubre. L’1-O es va exercir la dignitat i la decència contra salvatges i carcellers i els vam poder guanyar".L'acte ha començat amb una intervenció de l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, militant d'ERC, qui ha pujat a l'escenari amb una urna i ha recordat els fets que va viure el poble fa dos anys: "Aquesta plaça és un temple de dignitat -ha dit-. Fa dos anys va viure la violència de 80 avalots". També han intervingut la consellera de Salut, Alba Vergés, i la portaveu al Senat, Mirella Cortès.

