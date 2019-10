VÍDEO Griso fa el ridícul en parlar de Catalunya amb un guàrdia civil que no hi ha estat mai destinat

Hoy Susana Griso ha llevado a un Guardia Civil para hablar de lo que "sufren" los Guardias Civiles en Catalunya. El Guardia Civil no ha estado un solo día destinado en Catalunya. pic.twitter.com/uLAtO5eGDA — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) October 1, 2019

El programa d'Antena 3 Espejo Público ha contactat aquest dimarts amb un agent de la Guàrdia Civil per conèixer, de primera mà, quina és la situació dels membres del cos a Catalunya. "Volem saber si estan preocupats", afegia Susanna Griso abans de donar la paraula a Ismael Guerrero. Ara bé, la resposta de l'agent del cos armat no ha estat, de ben segur, la que la presentadora esperava.El guàrdia civil ha deixat clar des del primer instant que no està destinat a Catalunya: "Parlo en nom dels meus companys". Ha estat llavors quan un dels membres de la taula ha intervingut, amb la intenció de justificar-ho, tot afirmant que l'agent "sí que va estar destinat, crec recordar que durant 11 anys i, a dia d'avui, per circumstàncies diverses que si després vol ens explica, no ho està".Aquest aclariment, però, ha resultat ser igual de fals que el primer. L'agent ha hagut d'insistir en el fet que "s'haurà produït algun error", ja que ell "mai no ha estat destinat a Catalunya".

