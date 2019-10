La CUP insta a reeditar els consensos de l'1-O i el 3-O com a resposta a la sentència

"L'1-O va ser la gran data de la victòria d'un poble organitzat davant d'un Estat repressiu, i volem fer, d'aquella experiència de desobediència civil massiva, un aprenentatge". Així ho ha manifestat la diputada de la CUP Natàlia Sànchez, coincidint amb els dos anys de l'1-O, amb un missatge directe a la ciutadania perquè es torni a organitzar, aquesta vegada en resposta a la sentència, que es preveu imminent, del Tribunal Suprem. Segons ha considerat la cupaire, el referèndum i la mobilització del 3-O van marcar "el camí a seguir" a través de la desobediència, i ara toca reeditar el seu esperit.Per això, i assumint que "l'organització popular és la clau de la victòria", com assegura que va passar el dia del referèndum, la CUP fa una crida a la ciutadania perquè es torni a organitzar, aquesta vegada en assemblees populars, per plantejar la resposta al veredicte de Manuel Marchena: "Emplacem tot els col·lectius, organitzacions i persones que van omplir les places i els municipis a crear assemblees populars per organitzar la resposta a la sentència".Més enllà del que han anomenat la "fulklorització" de les dates, la CUP aposta per "consolidar els aprenentatges i les forces de lluita", i és justament en aquest escenari, precisa Sànchez, que "cal teixir grans espais de debat i acció política" on hi tinguin veu els independentistes, però també els que no ho són. "El 3-O vam viure una gran torsió política, popular i d'organització que anava molt més enllà", ha recordat, amb un "carril central a favor de l'autodeterminació i contra la repressió", de la mateixa manera que hi va ser l'1-O. Aquell dia, ha puntualitzat, els ciutadans podien votar que sí, però també que no.La CUP, però, no s'ha volgut mullar sobre com seran les mobilitzacions previstes per després de la resolució judicial. Després que aquest dimarts al matí s'hagi anunciat el marc comú de la desobediència civil no violenta com a confluència entre partits independentistes i entitats en un acte conjunt per commemorar el referèndum, els cupaires s'han limitar a dir que s'ha de "reeditar" allò que ja es va fer. "Ha de ser una resposta massiva, que estigui a l'alçada de les sentències i ha d'incorporar un missatge clar", ha assegurat la diputada. En aquest punt, ha afirmat que encara treballen per "teixir consensos i situar aquelles accions" populars o institucionals de reacció a la sentència.En qualsevol cas, ha dit, ni desitgen ni preveuen un "escenari de confrontació". Sobre això, Sànchez ha afegit que sempre que hi ha hagut polèmica ha estat perquè "el braç feixista o neofeixita de la ultradreta ha actuat impunement als carrers". Pel que fa a mitjà termini, ha afegit, l'única opció possible és l'amnistia.Sobre el fet que l'Ajuntament de Berga, governat per la cupaire Montse Venturós, hagi decidit finalment treure l'estelada del balcó consistorial i que això pugui suposar desacreditar la defensa de la desobediència, els anticapitalistes han recordat que ha estat una decisió de tot el consistori, conjuntament amb les entitats i organitzacions del municipi."Venturós ja va sostenir un combat, una pulsió i un pols amb la junta electoral de la zona per una estelada al balcó", ha recordat Sànchez. Un gest desobedient pel qual va ser inhabilitada i va "assumir les conseqüències". Ara, ha precisat la diputada, la situació és diferent, i el consistori ha decidit apostar per una postura diferent per evitar una nova inhabilitació.

