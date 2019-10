Un mar de llum il·lumina Lledoners per commemorar el segon aniversari de l'1-O

Capçalera de la marxa de torxes a Lledoners amb Elisenda Paluzie. Foto: Josep M Montaner

Lledoners viu el contrast entre presó i clams de llibertat https://t.co/6GtRGJ4TXO pic.twitter.com/5DIqyCvQ9E — NacióManresa (@naciomanresa) October 1, 2019

Quatre columnes amb centenars de torxes -en format led- de diferents colors han sortit aquest dimarts al vespre de Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada, Pineda de Bages i del santuari de Joncadella per celebrar el segon aniversari de l'1-O. El destí: l'esplanada de la presó de Lledoners, on han confluït tots els assistents.Una Marxa de Torxes que es va haver d'ajornar a causa de les inclemències meteorològiques la passada vigília de la Diada, he tingut, encara, més força coincidint amb la celebració dels dos anys del referèndum de l'1 d'octubre. També ha suposat un clam per a la unitat estratègica per la independència que ha de servir per fer front a la repressió i per actuar conjuntament quan surtin les sentències dels presos polítics.Quatre columnes de llum han arribat al pla de Lledoners i allà, quatre representants dels pobles del Bages que van patir les agressions de la Guàrdia Civil - Sant Joan de Vilatorrada, Callús, Fonollosa i Castellgalí- han parlat al públic. També ha intervingut la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, un representant d'Òmnium i familiars dels presos."Estem en un moment transcendental per la història de Catalunya i hem de donar escalf als nostres polítics empresonats i exiliats", ha destacat Toni Cornudella, portaveu de la Marxa de Torxes de Lledoners. Cornudella ha ressaltat que l'acte és un clam per "recordar la unitat i l'empoderament ciutadà que hi va haver durant l'1 i 3 d'octubre".La marxa de torxes ha estat organitzada per les ANC d'Artés, Balsareny, Callús, Santpedor, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada i Sant Martí de Torroella, i Súria.

