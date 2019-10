Un pres de Mas d'Enric s'enfronta a més de 26 anys de presó per provocar un incendi i agredir un funcionari

La fiscalia demana 26 anys i mig de presó per a un reclús del centre penitenciari de Mas d'Enric, al Catllar, que la matinada del 7 de juny del 2016 va amuntegar els dos matalassos de la cel·la i els va calar foc amb un encenedor. Segons relata l'escrit d'acusació de la Fiscalia, l'acció de l'home va obligar a desallotjar tot el segon mòdul del centre. A més, quan el traslladaven a aïllament, va oposar una gran resistència i es va escapar dels funcionaris.L'individu va llençar pedres als funcionaris i va ocasionar destrosses en diversos espais del centre penitenciari amb extintors i estris del gimnàs. Mitja dotzena d'interns van resultar ferits, la majoria per inhalació de fum, i un funcionari va passar gairebé vuit mesos de baixa.Segons relata la fiscalia, els fets van passar cap a dos quarts de tres de la matinada. L'home, que ocupava una cel·la del mòdul número dos, va amuntegar els dos matalassos que hi havia i hi va calar foc amb un encenedor. En activar-se les alarmes d'incendi, els funcionaris de presons van acudir a la cel·la i en van treure l'acusat inconscient. Com que el fum s'havia propagat pel passadís i fins i tot estava entrant en altres cel·les, el cap de torn va decidir desallotjar-les, per la qual cosa es van obrir les estances i es va ordenar als interns que baixessin al pati.Un cop desallotjades les cel·les, els funcionaris tenien al reclús ja conscient i entre un reixat per evitar que la resta de presos l'agredissin. En el moment de traslladar-lo a l'aïllament, l'acusat va oferir una gran resistència, es va oposar a ser emmanillat fent força amb els braços i va aconseguir desfer-se dels funcionaris. A un d'ells li va propinar una puntada a les costelles i seguidament se'n va anar corrent pel carrer major.En aquest vial l'acusat va llençar pedres contra els funcionaris, sense que cap d'elles impactés contra els treballadors, i contra els vidres de les portes dels mòduls dos i tres, que va arribar a trencar. L'acusat també va despenjar un extintor per colpejar de nou les portes dels mòduls dos i tres, així com la porta d'accés al departament de dones.Tot seguit, es va dirigir cap a la zona esportiva, va accedir a la zona de la piscina saltant un mur i, després de trencar dues portes de vidre amb un extintor, va entrar a la zona de musculació on va llençar peces de ferro -de les que s'utilitzen per subjectar les peses- contra les pantalles d'il·luminació del sostre i contra la càmera de videovigilància. L'home va malmetre dues pantalles i el dispositiu d'enregistrament. A més, també va forçar les portes d'accés a la farmaciola i d'accés al lavabo i les dutxes.Finalment, els funcionaris de presons el van poder reduir, tot i que van haver d'emprar força física i immobilitzar-lo a terra abans de posar-li les manilles atesa la gran resistència que oferia. L'home va ocasionar danys a les instal·lacions per un import de 1.774 euros. A més, els danys provocats directament a conseqüència de l'incendi estan valorats en 2.786 euros.Segons l'escrit del fiscal, almenys cinc interns es van intoxicar per inhalació de fum. A més, un altre pres es va fer mal en topar contra una porta quan desallotjava la cel·la enmig del fum.Per la seva banda, el funcionari agredit va haver de ser operat i va estar 230 dies de baixa, dos dels quals els va passar a l'hospital. A més, li han quedat algunes seqüeles físiques a la mà.L'acusat està diagnosticat d'un trastorn inespecífic de la personalitat, trastorn per consum d'alcohol i cocaïna, i trastorn adaptatiu mixt. El dia dels fets va patir un quadre d'agitació psicomotriu i alteracions conductuals que van obligar a ingressar-lo a la unitat hospitalària psiquiàtrica. Malgrat tot, segons la fiscalia aquest episodi no va ser psicòtic, per la qual cosa no tenia afectades les seves capacitats.El ministeri públic demana per a l'home 18 anys de presó per un delicte d'incendi, 4 anys i mig de presó per un delicte d'atemptat; 6.000 euros de multa pel delicte de danys; 4 anys de presó per dos delictes de lesions -dos anys per cadascun- i una altra multa de 4.500 euros per cinc delictes de lesions -a raó de tres mesos de multa amb una quota diària de deu euros per cadascun-.A més, en concepte de responsabilitat civil la fiscalia demana que l'home indemnitzi el centre penitenciari de Mas d'Enric amb 6.416,6 euros pels danys ocasionats; al funcionari de presons amb 24.200 euros per les lesions i 435.222 euros per les seqüeles, i als sis presos que van resultar ferits amb 1.140 euros en conjunt

