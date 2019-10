Com funciona la moció de censura?

El president Quim Torra s'enfrontarà aquest dilluns a partir de les 10 del matí a una moció de censura plantejada per Ciutadans. La iniciativa no tirarà endavant perquè la formació taronja no té els suports necessaris, però sí que servirà per projectar la imatge de la seva nova líder, Lorena Roldán , que intentarà erosionar la figura de Torra en un debat que es preveu d'alta tensió.Com anirà la sessió? Quin són els requisits per tirar endavant aquesta iniciativa? És la primera que es fa al Parlament? És el mateix que una qüestió de confiança? Us expliquem en què consisteix una moció de censura:

