Kilian Jornet, atac imminent a l'Everest?

Kilian Jornet, Andrzej Bargiel i Philipp Reiter, camí del Camp Base de l'Everest Foto: Andrzej Bargiel (Instagram)

Kilian Jornet torna a ser a l'Everest. Segons ha informat Garret Madison, cap de l'única expedició que ara mateix es troba al camp base de la muntanya més alta del món, Jornet es troba al camp 1, des d'on podria intentar atacar el cim aquest mateix dijous.Les condicions meteorològiques aquests dies no són favorables i és per això que la majoria d'expedicions han renunciat a fer el cim. Jornet i tres alpinistes més continuen a la muntanya amb permís, però només el català ha superat la cascada de gel i ha arribat al camp 1, on preveu fer dues nits abans d'intentar coronar el sostre del planeta. Jornet va arribar al camp base de l'Everest a principis de setembre. Tot plegat va transcendir després que mitjans de comunicació del Nepal revelessin que l'alpinista català havia demanat permís per escalar la muntanya més alta del món. Unes fotografies de l'alpinista polonès Andrzej Bargiel van refermar la informació.La primavera de 2017, Jornet va protagonitzar una memorable doble ascensió a l'Everest en només sis dies de diferència i sense fer ús d'oxigen artificial aconseguint completar la segona ascensió en 17 hores des del Camp Base Avançat (6.500 metres) i quedant-se a 15 minuts del rècord històric d'aquest trajecte que Hans Kamerlander va assolir l'any 1996.

