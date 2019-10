Sant Julià de Ramis torna a posar les urnes dos anys després de l'1-O

Una dona votant aquest dimarts a Sant Julià de Ramis Foto: ACN

A tall d'anècdota, l'alcalde ha detallat que no han pogut utilitzar l'urna de fa dos anys perquè la Guàrdia Civil se la va emportar i encara no els l'han tornada. Per això, n'han hagut d'agafar una altra que tenien a les dependències municipals.



A primera hora del matí, s'ha comptat amb la presència de la cap de llista d'ERC de les comarques gironines al Congrés el 10-N, Montse Bassa, acompanyada de Laia Cañigueral, que també repetirà a la llista. La germana de l'exconsellera empresonada ha elogiat la iniciativa tot dient que "cal passar a l'acció" a banda de les reivindicacions simbòliques i les mostres de solidaritat que també "són molt importants". Segons Bassa, "fa molt temps que l'estat espanyol vol que l'independentisme desaparegui perquè molestem", tal com es demostra amb les darreres detencions. I ha afegit que, com a resposta, el moviment sobiranista ha de continuar essent "el campió del diàleg" tal com s'ha fet avui a Sant Julià de Ramis.



Veïns emocionats i amb les càrregues molt presents



Sant Julià de Ramis, un municipi d'uns 3.400 habitants, va ser un dels focus mediàtics de l'1 d'octubre del 2017. El pavelló municipal era el col·legi on havia de votar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. La forta presència policial i les càrregues contra els assistents a primera hora del matí ho van impedir, donant lloc a unes imatges que van donar la volta al món i amb un balanç de més d'un centenar de ferits. Ho podeu recordar en aquest parell de vídeos:







"Anàvem a votar però ens vam trobar dins una situació bastant conflictiva; vam rebre cops i pallisses i aquí estem de nou per reivindicar aquell dia". Així ho ha recordat la Lai, una veïna del municipi que encara avui s'emocionava en recordar-ho. Preguntada per si creu que ha de ser un festiu local, ella creu que sí perquè "és important recordar aquell dia".



Poc abans d'ella havia votat la Montserrat, la que ha estat la primera en dipositar el vot a l'urna. "Avui em feia il·lusió ser la primera" en votar, ha explicat amb un somriure. Quan se li ha preguntat pel que representa per ella l'1-0 ha respost: "Em venen moltes emocions i una mica trista per tot plegat, perquè no s'ha anat endavant però no defallim". Ella també creu que és important mantenir el record d'aquell dia.



Qui també ha votat ha estat la Balbina, una senyora gran que ara fa dos anys va haver de votar a la tarda alertada per la presència policial. "Ja estava a punt per sortir i la meva filla em va avisar que no hi anés", ha recordat. I avui ha volgut fer ús del seu dret a vot un cop més.



I entre els membres de la mesa hi havia la Pilar, que ha expressat l'"orgull" de formar part del poble i la necessitat de reivindicar el dret a decidir. Molts veïns també han coincidit que aquell dia els va "unir com a poble" i va contribuir a conèixer-se millor. Sant Julià de Ramis està format per set veïnats disseminats.



Veïns de Sarrià de Ter se solidaritzen



Pel volts de les deu del matí, una cinquantena de veïns de Sarrià de Ter, el poble veí, han acudit al pavelló on es feia la votació amb la pancarta esmentada i amb crits de "llibertat presos polítics". També han cantat Els Segadors.



Abans, han fet un esmorzar col·lectiu i han marxat a peu fins al pavelló. Un d'ells, en Lluís, ha remarcat que cal mantenir les "mobilitzacions pacífiques" i que avui han volgut estar al costat dels seus veïns en un dia tan assenyalat.



A Medinyà també pregunten sobre el toc de campanes



Des de la parròquia de Medinyà s'ha volgut aprofitar la consulta d'avui per preguntar als veïns sobre el toc de campanes. Han incorporat una segona urna i han emès una altra papereta.



D'aquesta manera, els ciutadans que vagin a aquest punt de votació podran indicar si volen mantenir el toc durant les 24 hores com fins ara o si, per contra, prefereixen que se silenciïn des de les dotze de la nit fins a les vuit del matí. I votar en una altra urna si volen que l'1-O sigui festiu local o mantenir-ho el 25 de juliol.



Un 45% de comerços abaixen la persiana al Pla de l'Estany



La campanya de l'ANC del Pla de l'Estany juntament amb la secció local d'Òmnium Cultural i el CDR que animava els establiments a abaixar la persiana aquest 1-O ha comptat amb l'adhesió d'un 45% de comerços de mitjana. Segons l'ANC, el seguiment a la zona del centre de Banyoles ha estat del voltant d'un 45% si bé en vies principals, la xifra ha superat el 50% i en d'altres s'ha situat entre el 25 i el 30%. A la "perifèria", el seguiment ha estat menor, tot i que en alguns carrers ha estat del 20%. Els impulsors valoren positivament els resultats i diuen que, tot i que era la primera vegada que impulsaven una campanya així, el seguiment ha estat positiu.



Entre els comerços hi havia alguns forns de pa i flequers que ahir van decidir obrir, malgrat ser el dia de descans setmanal, i així poder fer festa avui. "És un dia que cal recordar més que mai i reivindicar de la forma més pacífica que es pugui allò que va succeir", ha explicat en Ricard, propietari d'una fleca de Banyoles.



La convocatòria també s'ha seguit a altres pobles com ara Porqueres. La Sònia és la propietària d'una perruqueria que també s'hi ha volgut afegir. "Va ser un dia difícil, l'he volgut reivindicar i he decidit tancar", ha explicat. En el seu cas, ha decidit canviar-ho pel dia 6 de desembre, dia de la Constitució.



