El Parlament admet a tràmit la moció de censura de Cs contra Torra

El Parlament ha admès a tràmit la moció de censura contra Quim Torra presentada per Ciutadans. La decisió s'ha pres en la reunió de la mesa i junta de portaveus d'aquest dimarts. El reglament del Parlament especifica que el debat d'una moció de censura s'ha de celebrar cinc dies després que s'hagi presentat, per la qual cosa s'espera que en les properes hores el president de la cambra, Roger Torrent, convoqui per a dilluns que ve un ple monogràfic que debatrà la iniciativa.Aquesta serà la tercera moció de censura al Parlament des de la recuperació de l'autogovern, després de les que van presentar Josep Benet (PSUC) i Pasqual Maragall (PSC) contra Jordi Pujol els anys 1982 i 2001. Totes dues van fracassar. El 2005, durant el primer tripartit, el PP de Josep Piqué va presentar-ne una altra contra Maragall, però la va retirar abans que se celebrés el ple.La moció de censura, que té com a candidata la líder de Cs i cap de l'oposició, Lorena Roldán, no té cap possibilitat de prosperar: a més de la majoria governamental, ja han avisat que hi votaran en contra els comuns i la CUP , mentre que els socialistes han avançat que s'hi abstindran , tot i les pressions d'Albert Rivera La moció, no obstant, permetrà a la líder catalana de Cs visibilitzar-se i consolidar la seva posició al partit , en tirar endavant una iniciativa que no va gosar plantejar la seva predecessora, Inés Arrimadas. També proporcionarà una quota extra de protagonisme a Ciutadans de cara a les eleccions espanyoles, en un moment en què les enquestes els fan retrocedir i allunyen qualsevol perspectiva del sorpasso al PP que van fregar el 28-A.

