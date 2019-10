Dos anys de presó per fer tocaments a una nena de 12 anys a Castelló d'Empúries

Un home acusat de tocar a una menor de 12 anys i pressionar-la perquè aquesta li fes una fel·lació a Castelló d'Empúries (Alt Empordà) ha reconegut els fets i ha acceptat dos anys de presó per un delicte d'abusos sexuals. La Fiscalia en demanava cinc, però l'ha rebaixat més de la meitat després que l'acusat confirmés l'autoria del delicte.Els fets es remunten al 21 de juliol de 2017, quan L'acusat, que coneixia la mare de la víctima, va acompanyar a l'adolescent en cotxe fins a la Jonquera per veure el seu germà. Enmig del recorregut, l'home va adoptar un aire "libidinós", tal com ho ha descrit el fiscal, i va aturar el vehicle en una zona de descampats propera al municipi de Castelló d'Empúries.En aquell punt, el conductor va rodejar amb el braç el coll de la víctima per pressionar-li el cap fins als seus genitals. Al mateix temps, amb l'altre mà li va acariciar els pits i el glutis per sota la roba. Davant d'això, la menor d'edat es va posar a plorar i l'home va parar de tocar-la. Posteriorment va reprendre el sentit de la marxa i va demanar a l'adolescent que no expliqués res del que havia passat.Ara, s'enfrontava a una petició de cinc anys de presó per part de la Fiscalia per un delicte d'abusos sexuals a una menor. Aquesta l'ha rebaixada a dos anys, després que l'home hagués reconegut els fets durant la vista oral d'aquest dimarts al matí, a la secció quarta de l'Audiència de Girona. A més, la Fiscalia també ha rebaixat de 10 a cinc anys la petició de llibertat vigilada.D'altra banda, l'home s'ha compromès a pagar una indemnització de 2.000 euros a la víctima com a responsabilitat civil. Tot i així, l'acusat no tenia antecedents penals, ni policials i la seva advocada, Natàlia Frigola, ha assegurat que "no ingressarà a presó perquè ha assumit la reparació del dany" a la víctima a través de la indemnització.El que sí que no ha variat és la petició de la Fiscalia que l'acusat estigui cinc anys sense acostar-se a menys de 500 metres de la víctima i que no es posi en contacte amb ella per cap mitjà. Frigola ha celebrat que amb aquesta "sentència de conformitat" han aconseguit "no haver de sotmetre a la menor al fet de declarar a la sala". Per últim, la fiscalia també ha retirat la seva petició d'expulsar l'acusat de l'estat espanyol. L'autor dels fets té la nacionalitat marroquina i estava en situació irregular al país. Ara, el cas queda vist per sentència.

