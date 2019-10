​La campana Llibertat repicarà a la presó de Mas d'Enric per Carme Forcadell

Cartell del programa. Foto: ANC Olot

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) portarà divendres 4 d'octubre la campana Llibertat al centre penitenciari de Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès) on està empresonada des de fa més de 600 dies Carme Forcadell, expresidenta del Parlament i expresidenta de l’ANC. La campana Llibertat sonarà en el sopar popular que s’hi fa cada divendres per mostrar el suport a Forcadell.La campana Llibertat, que va repicar per primer cop ara farà sis anys, es va fondre inspirant-se en la Liberty Bell de Filadèlfia que sonava per convocar els ciutadans a escoltar la Declaració d’Independència dels Estats Units.La fosa de la campana Llibertat es va sufragar amb una campanya de micromecenatge en la qual varen participar 400 persones per cobrir el cost.La campana Llibertat ha estat present en nombrosos actes dins i fora de la comarca escampant el seu missatge i història. El darrer cap d’any va tocar les dotze campanades davant la presó de Puig de les Basses per acompanyar a Dolors Bassa en aquell moment.Per facilitar l’assistència, l’ANC d’Olot organitza un trasllat amb autobús. La sortida serà a 2/4 de 6 de la tarda del dia 4 d’octubre i el preu del tiquet és de 15 euros.

