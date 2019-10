El PSC s'abstindrà en la moció de censura de Ciutadans contra Torra

La portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, ha anunciat aquests dimarts que el grup parlamentari socialista s'abstindrà en la moció de censura de Ciutadans contra el president Quim Torra. Granados ha explicat que tenen clar que Torra "és el problema" però també saben que "Ciutadans no és la solució" i que els socialistes són "l'alternativa" a Catalunya.En una roda de premsa al Parlament, la portaveu ha dit que el país "necessita un bon Govern que respecti la llei i faci crides des del diàleg". També ha considerat que els diputats de la formació taronja han defensat "amb molt poca esma" la iniciativa a la Junta de Portaveus i ha recordat que quan el PP va posar sobre la taula aquesta proposta, fins i tot Cs va descartar-la perquè "no donaven els números i contribuiria a unir l'independentisme".Ciutadans va presentar ahir la moció de censura i en aquestes últimes hores ha pressionat per fer decantar el vot dels socialistes. Malgrat que la sessió per debatre la proposta se celebrarà, la moció de la formació espanyolista no tirarà endavant per manca de suports. La CUP ja va avisar ahir que no hi votaria a favor i els partits unionistes no tenen majoria per formar un govern alternatiu que, en aquest cas, encapçalaria Lorena Roldán.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor