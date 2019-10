Rivera presenta Sánchez com l'escuder de l'independentisme

Ciutadans té una rara predilecció per tornar als escenaris del "crim". En menys d'un mes, Albert Rivera ha estat dos cops al Parlament de Catalunya. L'anterior va ser el 6 de setembre passat, quan es complien dos anys de les sessions en què es van aprovar les lleis de desconnexió. Aquest dimarts, amb motiu del segon aniversari de l'1-O, la cúpula del partit hi ha tornat. Rivera, que no era al Parlament aquella tardor, ha presidit una sessió del grup taronja al Parlament. Amb una absència destacada, Inés Arrimadas -que sí que hi va ser aquella tardor-, que segons fonts del partit estava indisposada. Rivera ha conduït un acte del tot electoralista , més pensat en el 10-N que en l'1-O, convertit en un gran tema per intentar fixar un relat en què el sobiranisme és igual a goma 2, el president de la Generalitat té les mans brutes de pólvora i tot l'independentisme desprèn un flaire de còctel molòtov. El que sigui per arribar a les urnes en condicions millors que les que ara dibuixen les enquestes. I com en les eleccions del 28-A, a través dels sobiranistes, Rivera apunta a Pedro Sánchez.Ciutadans ha presentat una moció de censura contra el president Torra i Rivera ha vingut a defensar-la. La moció de censura, però, apareix com un estri per llançar contra Sánchez, a qui avui el líder de Ciutadans ha acusat de romandre impassible mentre a Catalunya treu el cap el terrorisme. La moció és la carta que Rivera posa damunt la taula per intentar deixar en evidència els socialistes i pressionar-los perquè votin la moció o quedin coma aliats de Torra.Ciutadans no va presentar la moció després de quedar primer a les eleccions del 21-D, quan van aconseguir un impuls important. No ho van fer perquè no tenia opcions de prosperar. Ara tampoc, però les enquestes són preocupants i Sánchez està intentant fer-se amb el màxim espai possible en el centre de l'escenari. Rivera, més moderat que en altres ocasions, ha llançat acusacions greus contra el president en funcions, a qui ha preguntat retòricament què més ha de passar perquè li talli les ales a Torra. "Armes? Ja han aparegut", ha afirmat Rivera sobre l'operació contra membres dels CDR de la qual ben poca cosa se sap encara.De pas, tornant a mirar cap a les urnes, ha aprofitat l'avinentesa per carregar contra el PP, l'altre adversari seu, de qui ha recordat que "va fer tard" aquella tardor del 2017. Que no torni a passar ara el mateix amb un govern del PSOE, ha advertit Rivera, mentre al seu costat Lorena Roldán i Carlos Carrizosa afirmaven amb el cap. Després de posar el PSOE i el PP en el mateix sac -una mena de gran coalició de covards-, Rivera ha donat per acabada la reunió qualificant d'"herois" els diputats taronja. "Per tot el que heu passat".

