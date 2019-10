Els comuns insistiran perquè el Congrés investigui les càrregues policials de l'1-O

Els comuns han anunciat aquest dimarts, coincidint amb el segon aniversari de l'1-O , que impulsaran la creació d'una comissió d'investigació al Congrés sobre les càrregues policials que van haver-hi fa dos anys amb motiu de la celebració del referèndum a Catalunya.La iniciativa no és nova. Ja el 2017, ERC i PDECat van registrar en dues ocasions la petició per crear una comissió d'investigació sobre aquells fets que van colpir la societat catalana. En un primer intent, la mesa va rebutjar la proposta en considerar que hi havia termes valoratius que definien l'actuació policial com a "brutal" i "desproporcionada". Una setmana més tard, els dos grups van tornar a registrar la petició que finalment va rebre el cop de porta del PP, PSOE i Ciutadans."Volem que s'escoltin les víctimes", ha dit el portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Jaume Asens que ha demanat al govern de Sánchez que insti la Fiscalia a no seguir obstaculitzant la investigació.Per altra banda, els comuns també han anunciat que portaran la prohibició de les bales de goma al Congrés dels Diputats. "Volem que Roger Español sigui l'última víctima", ha afirmat Asens tot recordant el jove que va perdre l'ull en les càrregues policials de Barcelona.L'Ajuntament de Barcelona ha demanat imputar 28 caps policials per les càrregues de l'1-O. El consistori exerceix l’acusació popular en la causa que investiga la violència policial de l’1 d’Octubre i ha presentat un nou escrit en què demana al jutge que citi com a investigats un total de 28 inspectors i sotsinspectors de la policia espanyola.En l'escrit, avançat per Crític , l'Ajuntament identifica per primer cop els responsables dels grups i nuclis operatius que van actuar contra el referèndum.

