La Fiscalia demana entre set i vuit anys i mig de presó per a 58 detinguts pels narcopisos del Raval

Un any després de l'operació Bacar contra diversos narcopisos del Raval, la Fiscalia demana entre set i vuit anys i mig de presó per a 58 detinguts. Estan acusats de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal. En algun cas també el de tinença d'armes.El ministeri fiscal considera provat que es van dedicar a distribuir cocaïna, crack, heroïna, MDMA, haixix i marihuana almenys entre febrer i octubre del 2018. Segons l'escrit, "van conformar un entramat dedicat a ocupar pisos i locals" per convertir-los en punts de venda o narcopisos.Segons la Fiscalia, els detinguts exercien com a treballadors dels narcopisos les 24 hores i es repartien les diferents tasques de manera jerarquitzada.Entre els detinguts hi ha persones migrants en situació administrativa irregular i la Fiscalia demana la seva expulsió de l'estat espanyol en virtut de la llei d'estrangeria.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor