El Sindicat d'Estudiants convoca una vaga de tres dies en resposta a la sentència

El Sindicat d'Estudiants (SE) vol que els alumnes d'instituts i universitats catalans aturin les classes quan es conegui la sentència del judici de l'1-O i es concentrin a Plaça Sant Jaume. L'endemà convocarà manifestacions arreu del país i el tercer dia, preveu que la vaga d'estudiants coincideixi amb la de treballadors i es culmini amb una manifestació unitària a la tarda.Aquesta és la resposta que ha dissenyat el Sindicat per estar ''a l'alçada de l'ofensiva repressiva'' que considera que s'està vivint al país. Per això, el Sindicat fa una crida a la mobilització massiva. En un comunicat, l'organització referma el seu compromís amb la lluita per a ''l'alliberament nacional'' i defensa la necessitat ''d'enfortir la mobilització''.Pel Sindicat, l'única manera de ''vèncer'' és a través de la mobilització de masses i demana una estratègia combativa que vinculi la lluita per ''la llibertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la fi de la repressió franquista'' amb la lluita contra el ''regim que la genera'', i per la ''república socialista de Catalunya''. Segons els estudiants, aquesta república rebria el suport majoritari de la classe treballadora i dels ''oprimits i oprimides''.En el comunicat, el Sindicat remarca que la sentència del judici ''farsa'' de l'1-O té l'objectiu ''clar'', d'''aixafar les aspiracions de canvi social profund'' del poble de Catalunya. Veuen aquesta resolució judicial com una resposta a la ''victòria'' del referèndum de l'1-O, i una reacció a les mobilitzacions massives dels darrers anys.Pel Sindicat, aquestes mobilitzacions tenien com a objectiu ''trencar amb la monarquia i el règim del 78'', fer enrere ''les retallades'' de la dreta espanyola i catalana i acabar amb ''els desnonaments i la precarietat nacional'' així com posar fi a les sentències ''masclistes i patriarcals''. Consideren doncs, que s'ha provocat la crisi ''més important del règim capitalisme del 78'', en quaranta anys.

