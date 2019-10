VÍDEO Els CDR de Tarragona exigeixen al Govern que «faci els deures» per aconseguir la República

Catorze persones entreguen un manifest a la delegació del Govern perquè la Generalitat "faci els deures" per implementar la República; informa @JonathanOca https://t.co/btCbU8j8ix pic.twitter.com/tIV0QYKkTR — NacióTarragona (@naciotarragona) October 1, 2019

Membres del CDR del Camp de Tarragona han entrat a registre un manifest a la Delegació del Govern a Tarragona per exigir a la Generalitat que treballi per fer efectiva la República catalana.Carme Batalla, portaveu del CDR, ha expressat que el col·lectiu exigeix al Govern que "faci els deures" i recorda que fa dos "l'1-O vàrem votar, vàrem guanyar i la gent va patir agressions". La independentista també etziba a l'executiu liderat pel president Quim Torra que "no només l'estat espanyol no fa el que hauria de fer".Per altra banda, des del CDR fan una crida al conseller d'Interior, Miquel Buch, perquè els Mossos d'Esquadra "no facin les actuacions que estan fent, ja que actuen com si fossin unes forces de repressió".En el text que volien fer arribar al delegat del Govern, Òscar Peris -que no hi era perquè s'havia desplaçat a Barcelona-, apunten que el resultat del referèndum va demostrar "l'anhel majoritari del poble de Catalunya d'esdevenir una República catalana independent" i etziben que "el govern de la Generalitat no va complir amb allò que havia estat aprovat setmanes enrere al Parlament de Catalunya". En aquest sentit també recorda que "amb la conformació del nou govern autonòmic, l'estratègia d'avenç cap a la República no sols ha minvat enfront de la repressió de l'estat espanyol, sinó que ha brillat per la seva absència".Des del CDR consideren que "ja no existeix una coordinació entre els diferents partits polítics i entitats civils que representen a la majoria del poble de Catalunya" i el pla de Govern de la per complir amb allò "promès a la ciutadania durant aquesta legislatura, i com a mínim les dues anteriors, ni és públic ni es té coneixement que existeixi".Per tot plegat, des del col·lectiu independentista "instem al Govern i a tots els càrrecs electes del país a assumir el programa polític pel qual es van presentar en les diferents conteses electorals que s'han celebrat des d'aquell 1 d'octubre fins al present".Aquesta era la primera acció d'un dia reivindicatiu i especial per al poble català. A les 19 h, arrencarà el que suposa el que serà la gran mobilització a Tarragona. La manifestació arrencarà a la plaça de la Font i acabarà a la plaça Imperial Tàrraco.

