Rivera posa pressió a Sánchez perquè doni suport a la moció de censura contra Torra

Albert Rivera ha assegurat avui que Quim Torra aplaudeix els que porten goma-2" i "no pot passar ni un dia més sent el president". "La seguretat no pot estar en mans dels qui volen tornar a fer un cop", ha assenyalat el líder de Ciutadans. S'ha preguntat com és possible que ni el govern espanyol ni el PSC donin suport a la moció de Ciutadans contra Torra . "Què més fa falta? Goma-2? Armes? Ja les han trobades". Ha demanat a Pedro Sánchez "una reunió d'Estat, no de sigles" per demanar-li que doni suport a la moció.El líder de Ciutadans ha afirmat que l'1-O va ser possible perquè "el govern del PP va fer tard". Segons ell, ara torna la mateixa seqüència. Ha advertit del perill que torni a passar el mateix i que s'ha d'aprendre dels fets de l'octubre del 2017; "Per què no aprenem dels nostres errors?". Rivera ha dit que "mentre continuï Torra, Espanya estarà bloquejada". Ha dit que "fins ara, cap president autonòmic s'havia atrevit a legitimar la violència". "Ni Torra ni Puigdemont es carregaran la convivència a Espanya", ha declarat Rivera.Rivera ha defensat la moció de censura presentada pel seu partit al Parlament i ha afirmat que "la convivència s'ha trencat a Catalunya", que és el primer que s'ha de recuperar per afrontar la resta de problemes en educació, sanitat o economia. Ha afirmat que està "cansat" del procés, però no està cansat de "ser català i ser espanyol".Abans, Lorena Roldán ha informat sobre el que ha anomenat "la moció de la convivència" contra el Govern Torra i ha dit que avui mateix ja ha parlat amb Miquel Iceta, primer secretari del PSC, i Alejandro Fernández, del PP. Iceta ja li ha manifestat que no donarà suport a la moció de Ciutadans, però Roldán ha insistit en què farà els possibles per convèncer el dirigent socialista i que hi vol tenir una trobada perquè el PSC se sumi als qui "volen la convivència a Catalunya".

