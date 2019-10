El Govern reivindica l'«esperit» de l'1-O per avançar «sense excuses» cap a la independència

El primer aniversari de l'1 d'octubre va resultar un homenatge a les víctimes de les càrregues policials. La segona commemoració del referèndum, que culminarà aquest dimarts amb una manifestació a Barcelona , està marcada per la resposta a la sentència del Tribunal Suprem . És en aquest context en el qual el Govern ha emmarcat el seu missatge de "compromís" amb l'exercici d'apoderament popular de la tardor del 2017, en un acte al pati dels Tarongers en què el president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, han reivindicat l'"esperit" de l'1-O per avançar "sense excuses" cap a la República catalana.Acompanyats de tots els consellers i conselleres del Govern, els dos màxims dirigents de l'executiu han llegit un comunicat en nom de l'executiu en què han subratllat el llegat "pacífic" i "democràtic" del referèndum per afrontar "desafiaments de futur" com la resposta a la sentència del Tribunal Suprem. "Les societats madures, responsables i compromeses s'expressen de manera democràtica i pacífica", ha recalcat el missatge institucional, en una clara referència als vincles que s'han establert entre independentisme i terrorisme, arran de l'empresonament de membres de CDR a instàncies de l'Audiència Nacional . Torra i Aragonès han recalcat que aquest progrés cap a l'estat propi només es pot fer per la via del "vot", com va passar l'1 d'octubre del 2017.Les paraules del president i el vicepresident del Govern han fet especial incidència als conceptes de democràcia i pacifisme. S'han referit a la jornada de l'1-O com un moment de "dignitat" i "esclat democràtic" de la ciutadania catalana, imprescindible per avançar cap a l'autodeterminació, i garantir la defensa de "drets civils" i les "llibertats col·lectives". Els secretaris generals de cada departament, juntament als directors generals, han assistit a l'acte disposats en una graderia situada darrere del Govern.Han pogut escoltar com Aragonès, que ha parlat abans que Torra, assegurava que la República és "inevitable". "L'1-O sempre serà una jornada fundacional", ha apuntat el vicepresident, que ha apel·lat també a la "convivència". Un cop acabat l'acte, el president s'ha desplaçat cap a Lledoners, on té previst reunir-se amb els presos polítics pendents de la sentència del Suprem.

Compromís Primer d'Octubre - Quim Torra i Pere Aragonès by naciodigital on Scribd

