Sánchez avisa l'independentisme: «El 155 es pot aplicar amb un govern en funcions»

🔴 Directo | @sanchezcastejon: "Pedimos al independentismo que no juegue con fuego, que no cometa el error de mirar para el otro lado" #SanchezeenlaSER https://t.co/I5lVtzxJjA https://t.co/To9XOhFtf6 — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) October 1, 2019

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha llançat una advertència aquest dimarts a l'independentisme: "Els demano que no juguin amb foc. El 155 es pot aplicar amb un govern en funcions". En aquest sentit, ha assegurat que el 155 és "perfectament legítim" i homologable en d'altres constitucions, i ha demanat que la majoria independentista del Parlament no contribueixi a "generar més fractura".Sánchez ha criticat que l'independentisme no s'hagi "separat" ni hagi "condemnat de manera rotunda i ferma" els "indicis de violència" en relació als CDR empresonats. "Hem vist com el president de la Generalitat ho emparava i banalitzava algunes de les actuacions dutes a terme pel poder judicial i les forces i cossos de seguretat de l'Estat", ha dit el president espanyol, que ha insistit que el problema a Catalunya no és una qüestió d'independència sinó de convivència.El líder del PSOE també ha celebrat l'aval del Tribunal Suprem a l'exhumació de Franco però no ha volgut precisar la data en què es durà a terme. L'alt tribunal va explicar ahir que el govern espanyol no necessita una llicència d'obres i va donar via lliure al trasllat de les restes del dictador al cementiri del Prado.D'altra banda, en clau electoral, Sánchez ha assegurat que ha "passat pàgina" amb Podem i no ha volgut entrar en cap tipus de crítica. "No s'ho mereixen els espanyols", ha apuntat. Pel que fa a Ciutadans, el líder socialista ha explicat que Rivera no li agafa el telèfon i, en canvi, li escriu cartes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor