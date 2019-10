​La Policia Local de València posa quasi 400 multes en la primera setmana de sancions als patinets

Ja ha passat una setmana des que van entrar en vigor les sancions de l'ordenança de mobilitat de València. En aquests set dies, des del 23 fins al 29 de setembre, la Policia Local ha interposat 392 multes als patinets que han comés algun tipus d'infracció, és a dir, unes 53 al dia, segons informa el Diari la Veu La major part d'aquestes irregularitats es deuen a no portar casc, a dur auriculars o a una conducció per llocs prohibits, com ara voreres. Aquestes sancions, a més, poden oscil·lar entre els 60 i els 100 euros."Normalitat" i "dades satisfactòries" és com ha definit el regidor de Protecció Ciutadana i Policia Local, Aarón Cano, el balanç d'aquesta primera setmana de sancions. "No hi ha grans xifres", ha afegit el regidor, que ja va explicar en el seu moment que a València no existia un "problema greu" amb la conducció dels patinets elèctrics i els vehicles de mobilitat personal.D'aquestes 392 sancions, el 67% –és a dir, 263– recauen sobre els conductors que no porten casc. El regidor assegura que aquesta infracció es basa en "el desconeixement de la norma", tot i que ja han passat quatre mesos des que es va aprovar l'ordenança. Davant això, afirma, cal més conscienciació. Cano ho ha comparat amb l'inici de l'obligatorietat de l'ús del cinturó de seguretat o del casc en les motos: "Hi ha gent que no està acostumada".Un dels problemes a l'hora de saber si portar casc o no és el desconeixement del tipus de patinet que porta cadascú. Els conductors de patinets de tipus A –que no superen els 20 quilòmetres per hora i tampoc els 25 quilos de pes, entre altres característiques– no estan obligats a portar-ne, malgrat que l'ordenança afirma que és recomanable. D'altra banda, els usuaris dels patinets de tipus B sí que estan obligats a complir amb aquesta norma. Aquest tipus de vehicles sí que poden superar els 20 quilòmetres per hora –com a màxim, 30– i poden arribar a pesar 50 quilos. De fet, la major part de les multes van recaure sobre els patinets de tipus B.Després de no portar casc, la infracció més freqüent és la de conduir per zones prohibides, com ara les voreres. La Policia Local va multar 55 usuaris per aquesta raó, el que suposa el 14% de les sancions interposades durant aquesta setmana. Tant els patinets de tipus A com de tipus B tenen prohibida la circulació per la vorera. A més, els tipus B no poden transitar pels carrers de vianants, mentre que als de tipus A se'ls permet sempre que vagin a una velocitat semblant a la d'una persona a peu i mai superior de 10 quilòmetres per hora.La tercera infracció més freqüent és la de portar auriculars mentre es condueix, un precepte prohibit tant per a patinets com també per a les bicicletes. La Policia Local va posar 44 multes durant aquesta setmana –un 11% del total– per aquesta raó.La major part de les infraccions s'han interposat per la unitat de Seguretat Vial de la Policia Local i les multes han estat repartides per tota la ciutat. El perfil de l'infractor és un home, jove, que en la majoria de casos desconeix les normes que ha de seguir, cosa que qüestiona la campanya de conscienciació de l'Ajuntament.El consistori va deixar passar tres mesos –des que es va aprovar l'ordenança el passat 8 de juny– perquè els usuaris s'adaptaren a la nova normativa. No només això; també va esperar durant les primeres setmanes de setembre per a encetar la campanya de conscienciació durant la Fira de Mobilitat de València, el cap de setmana del 21 i 22, on es va estrenar un fullet informatiu que resumia les principals novetats de l'ordenança.Només s'ha interposat una multa per raons de conducció temerària, xifra que des de l'Ajuntament celebren. El regidor s'ha reafirmat en la residualitat del problema dels patinets a la ciutat, però ha emplaçat a seguir les normes de l'ordenança no només per l'afecció econòmica dels usuaris, sinó sobretot per motius de seguretat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor