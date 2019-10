L'Ajuntament de Barcelona demana investigar 28 comandaments intermedis de la policia espanyola per l'1-O

L'Ajuntament de Barcelona demana al Jutjat d'instrucció número 7 que investigui 28 comandaments intermedis de la policia espanyola com a responsables de l'operatiu de l'1-O. 23 d'aquests agents no han estat encara investigats. Segons ha explicat a Catalunya Ràdio el regidor de Drets de Ciutadania i Participació del consistori barceloní, Marc Serra, se'ls atribueixen delictes de lesions, contra la integritat moral, danys, coaccions, desordres públics comesos per funcionaris i delictes contra els drets individuals.En aquest darrer cas, Serra reconeix que és molt difícil de provar però considera que ''també s'ha de poder estudiar''. L'objectiu del l'Ajuntament és que s'investigui ''la totalitat'' dels comandaments que hi havia ''sobre el terreny l'1-O'' a més dels vuit inspectors en cap que ja estan sent investigats.A banda dels vuit inspectors en cap que ja estan senti investigats pel mateix jutjat i que no declararan fins a finals d'octubre, explica Marc Serra, hi havia comandaments intermedis del cos, inspectors i sotsinspectors, que també van donar ordres i que per tant, segons el regidor ''també tenen responsabilitat sobre l'operatiu''.Serra recalca que és un problema, a l'hora d'investigar agents, que els policies no van ''degudament'' identificats segons els estàndards internacionals. La policia espanyola, especifica Serra, només porten un codi alfanumèric a l'esquena que fa gairebé ''impossible'' la identificació als llocs dels fets. Per això, ha explicat, van demanar col·laboració ciutadana per reunir imatges i vídeos, de manera que s'han arribat a identificar 90 agents.Serra creu que la sentència del Tribunal Suprem tindrà un ''impacte'' però confia que no pot avalar càrregues ''indiscriminades, desproporcionades, antireglamentàries i intervencions policials sense avís previ''. Per això creu que no li pot ''donar legalitat''. Serra creu que la instrucció de la causa s'ha de tancar en un termini màxim d'un any per obrir la fase intermèdia i anar cap al judici.

