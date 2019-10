Puigdemont atorga caràcter referendari a les eleccions espanyoles

Les eleccions espanyoles del 10-N s'han de convertir en una oportunitat per respondre a la sentència del Tribunal Suprem i tindran caràcter referendari. En aquests termes s'ha expressat aquest dimarts, en el segon aniversari de l'1-O, l'expresident Carles Puigdemont en una entrevista al programa El Matí de Catalunya Ràdio . "Ningú no es pot quedar a casa. La gent que està disposada a tot per la República, que vagi a votar. No tindrà cap conseqüència davant del jutge, i serà la millor resposta a la sentència", ha destacat Puigdemont, que ha definit els comicis com una "oportunitat colossal"."Quina millor resposta [a la sentència] hi pot haver si surt un resultat explícitament clar sobre què vol el poble de Catalunya?", ha asseverat l'expresident de la Generalitat, que també s'ha referit a la relació que manté amb Oriol Junqueras, líder d'ERC i empresonat a Lledoners. Segons Puigdemont, tots dos dirigents disposen d'un "fil de contacte força directe" que inclou, també, una relació epistolar com la que manté amb altres presos polítics que esperen el veredicte des del centre penitenciari del Bages.Puigdemont ha assegurat que l'Estat està abonant el terreny per reactivar l'euroordre a través de la vinculació creada aquests dies entre ell, el president Quim Torra i els set membres dels comitès de defensa de la República (CDR) empresonats per l'Audiència Nacional. Segons ell, la justícia espanyola té una "actitud obsessiva" per tal d'aconseguir la seva entrega, qüestió en la qual ha fracassat els últims dos anys."És un deliri pensar que el president Torra, jo mateix i tot l'independentisme hagi tingut temptació de provar una cosa que és un fracàs", ha destacat en referència al relat de la violència que ha posat en marxa l'Audiència Nacional i que han avalat els grans partits espanyols amb l'excepció d'Unides Podem. "El missatge és clar: només hi ha una via, que l'hem dit, l'hem escrit i l'hem practicat: civisme, resistència no violenta i democràtica. Involucrar independentisme en activitats que no són cíviques està destinat al fracàs", ha destacat Puigdemont, que ha acusat les institucions espanyoles de perseguir de forma "obsessiva" una condemna de la violència per part de l'independentisme."Sortim de casa condemnant la violència", ha assenyalat l'expresident de la Generalitat, que ha aprofitat per negar haver tingut res a veure amb la dimissió d'Andreu Martínez com a director dels Mossos d'Esquadra . Martínez va plegar el 25 de setembre, però no va ser fins ahir que el conseller d'Interior, Miquel Buch, va comunicar-ho a Torra i al vicepresident Pere Aragonès. "Jo me'n vaig assabentar ahir", ha assegurat Puigdemont.

