Cuixart: «Si no hi ha absolució, treballarem per l'amnistia»

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha deixat clar que l'única sentència acceptable és l'absolució però ha avisat que, si no arriba, caldrà treballar per aconseguir l'amnistia dels líders independentistes empresonats. "L’única sentència acceptable és l’absolució i, si no arriba, treballarem per l’amnistia", ha dit en una entrevista publicada al cinquè número del diari Judici a la democràcia, que avui ha distribuït Òmnium amb motiu del segon aniversari de l'1-O. Cuixart s'ha mostrat convençut que la sentència del Tribunal Suprem, que es preveu que surti en els pròxims dies, serà "un atac directe" als drets fonamentals i "el cop a la democràcia més important des de la dictadura franquista". El líder d'Òmnium ha reiterat que l'independentisme tornarà a exercir "cadascun dels drets que siguin condemnats" i ha advertit que no renunciarà al dret a l'autodeterminació.En aquest sentit, el president de l'entitat, que el 16 d'octubre complirà dos anys en presó preventiva, es mostra convençut que "la resposta social a la sentència serà majoritària" perquè no es pot "normalitzar la repressió de conquestes socials", i ha demanat un "mobilització constant" quan el Suprem es pronunciï.Per Cuixart, Catalunya entra en una etapa "similar a la mobilització antifranquista, sostinguda en el temps", on les accions que caldrà dur a terme van "des de la protesta no-violenta dins a la desobediència civil davant de les prohibicions injustes per denunciar que neguen drets humans protegits en democràcia". "En definitiva, cadascú s’ha de preguntar quin sacrifici està disposat a fer com a demòcrata per defensar els drets fonamentals, tal com fem amb altres causes justes com l'emergència climàtica", ha reblat.

