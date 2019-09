VÍDEO Unes 150 persones es mobilitzen a Berga per la retirada de l'estelada de l'Ajuntament. L'acte ha acabat amb el Cant dels Segadors #Bergahttps://t.co/a9ypkCa42r pic.twitter.com/IhQZjkbdtN — NacióBerguedà (@NacioBergueda) September 30, 2019

Mobilització de rebuig a la plaça de Sant Pere. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Montse Venturós en la lectura del manifest. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Concentració davant de l'Ajuntament de Berga. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Unes 150 persones s'han mobilitzat a Berga contra l'ordre de la Junta Electoral de Zona (JEZ) que ha portat a l'Ajuntament, aquesta vegada sí, a retirar l'estelada del seu balcó. La decisió de treure l'estelada i la resta de símbols de la façana del consistori ha estat compartida amb la resta de forces independentistes i entitats sobiranistes, quelcom que s'ha visualitzat en la concentració. Regidors del govern de la CUP, de Junts per Berga i d'ERC, així com representants de l'ANC Berga i Òmnium Berguedà, han acompanyat l'alcaldessa Montse Venturós en la lectura d'un manifest on s'han explicat els motius per despenjar l'estelada. El regidor de Vic Joan Coma que, com Venturós va passar pels tribunals per la seva tasca política, també ha estat present a la concentració."La situació no és la mateixa que fa 4 anys, quan els diversos actors del procés independentista, partits, governs i entitats, es dirigien a un cicle de desobediència civil i institucional massiu", ha explicitat Venturós en llegir el manifest. "Avui, enmig d'una onada repressiva extraordinària, no sembla que l'independentisme segueixi una estratègia compartida i, per tant, no veiem que la desobediència aïllada d'un Ajuntament pugui tenir l'efecte multiplicador que ens agradaria", ha argumentat.A més, en la lectura, ha recordat el "desgast" que suposaria per a l'administració local un nou procés d'inhabilitació "per un assumpte que, al capdavall, és simbòlic".A partir d'avui, i fins passats els comicis del 10-N, qualsevol veí que passegi per la plaça de Sant Pere no hi trobarà onejant l'estelada que un acord de ple de 2012 va acordar mantenir fins a la independència. "No sense ràbia, retirem l’estelada de l'Ajuntament per tornar-la a posar el dia 11 de novembre. Esperem que tots i totes pugueu entendre els motius que ens han dut a prendre aquesta decisió. I si no és així, parlem-ne tant com calgui, però sobretot que això no ens distregui de l'objectiu, que segueix sent autodeterminar-nos per assolir la República com més aviat millor, seguint la voluntat de la majoria", ha defensat Venturós. L'alcaldessa Montse Venturós va ser inhabilitada a finals del passat mandat per no haver despenjat l'estelada de la façana de l'Ajuntament durant els períodes electorals per als comicis del 27 de setembre de 2015 i les generals del 20 de desembre de 2015. El 4 de novembre de l'any 2016 Montse Venturós va ser el primer càrrec electe de Catalunya detingut pels Mossos d'Esquadra per negar-se dues vegades a declarar davant el jutge com a investigada per no haver retirat la polèmica estelada en aquestes dues cites electorals arran d'una denúncia presentada per Societat Civil Catalana.En declaracions posteriors als mitjans, l'alcaldessa Montse Venturós ha reiterat que entenen la desobediència "com una estratègia que ha de ser col·lectiva, compartida amb la resta d'institucions". "La situació que ens trobàvem el 2017 era d'embat amb l'Estat i de desobediència civil per part no només de les entitats socials i polítiques, sinó també dels partits polítics, de les entitats i del propi Parlament de Catalunya", ha afirmat Venturós. "Entenem que un ajuntament no pot fer el paper del Parlament de Catalunya, no pot desobeir sol l'embat de l'Estat", ha dit l'alcaldessa de Berga."Hem de salvaguardar forces per l'embat real que s'ha de produir amb l'estat espanyol tan aviat com sigui possible, un cop que les forces de l'independentisme decideixin també de manera conjunta quina és l'estratègia a seguir", ha afirmat Venturós.Venturós també ha parlat del desgast que va suposar la inhabilitació per l'administració local. "Al cap i a la fi les conseqüències les van patir els berguedans, en el moment que els vots emesos durant les eleccions de l'any 2015 van quedar completament invalidats", ha recordat.L'acord al plenari de 2012 per mantenir l'estelada fins el dia de la independència es va prendre arran d'una moció de l'ANC i Òmnium Cultural en aquest sentit. Per això, l'alcaldessa ha recordat que en tot moment s'ha parlat amb aquestes entitats. "Aquestes entitats també van veure clar que aquesta vegada calia fer la retirada dels símbols i, per tant, reservar les forces per aquests embats que s'han de produir amb l'Estat, i que esperem que ja no siguin simbòlics", ha dit Montse Venturós.

