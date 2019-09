Unes 400 persones commemoren a Vic els fets de l'1-O a la nova plaça que porta el seu nom

Commemoració del segon aniversari de l'1-O a Vic Foto: Albert Alemany

Unes 400 persones s'han concentrat aquest dilluns al vespre a la nova plaça 1 d'Octubre de Vic per commemorar els dos anys del referèndum. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha reivindicat la data com "una gran victòria col·lectiva" i ha animat a partits i societat civil a "reproduir" tot allò que va fer possible el referèndum per aconseguir una majoria a favor de la independència.L'acte commemoratiu s'ha obert amb voluntaris que ha col·locat vuit urnes dalt de l'escenari, una per a cada col·legi electoral de la ciutat. Roger Español, el jove que va perdre un ull per culpa d'una bala de goma durant l'1-O, ha interpretat el cant dels Segadors amb el seu saxo, però durant l'acte també han ressonat els versos d'Ovidi Montllor i del poeta vigatà Lluís Solà.La tria de la ubicació de la plaça ha generat força controvèrsia perquè només els grups municipals de Junts per Catalunya i ERC hi han donat suport. La CUP i el PSC hi van votar en contra per motius diferents.

