Mor un conductor en sortir el seu vehicle de la carretera C-62 a Olost

El conductor d'un turisme ha mort aquest dilluns al matí després que el vehicle que conduïa hagi sortit de via per causes que s'investiguen al quilòmetre 15,1 de la carretera C-62, en terme municipal d'Olost (Osona), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).Els fets han tingut lloc cap a dos quarts d'onze del matí. El conductor, únic ocupant del vehicle, ha resultat ferit crític. Efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'han traslladat a l'hospital Parc Taulí de Sabadell, on posteriorment ha mort.Arran de la incidència s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions del Bombers de la Generalitat i un helicòpter i una ambulància del SEM.

