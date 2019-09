VÍDEO Ja és oficial: «Stranger Things» tindrà una quarta temporada

Confirmat. Stranger Things tindrà una quarta temporada. Encara no se sap quan s'estrenarà, quins personatges hi sortiran, quines noves incorporacions hi haurà ni com enfocaran les noves aventures dels protagonistes. Netflix ha publicat un vídeo d'avançament per oficialitzar la pròxima fornada de capítols.La plataforma de contingut en straeaming ha sorprès als fanàtics de la sèrie, confirmant una de les teories arran del tancament de la tercera temporada: les aventures i els fets paranormals ja no seran exclusius del poble on vivien els protagonistes. "Ja no estem a Hawkins", tanca el vídeo.

