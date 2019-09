GUIA Mobilitzacions i actes institucionals pel segon aniversari de l'1-O

El segon aniversari de l'1-O comptarà amb actes institucionals, mobilitzacions arreu del territori i una marxa de torxes que desembocarà a Lledoners. Aquests són els principals epicentres de la jornada commemorativa del referèndum.El pati dels Tarongers acollirà l'anomenat "Compromís amb Primer d'Octubre" en un acte amb tot el Govern liderat pel president Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès a partir de les onze del matí.L'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP han escollit els Jardins de la Sedeta per explicar el nou cicle de mobilitzacions quan arribi la sentència. Serà a partir de les dotze del migdia.L'ANC ha convocat concentracions a diferents ciutats del territori. A Barcelona, per exemple, es farà a Plaça Catalunya a les 19 de la tarda. A la mateixa hora n'hi haurà a Tarragona, Vic, Sabadell i Tàrrega. ERC ha convocat un acte propi amb els seus principals dirigents a partir de les 18 a Fonollosa, al Bages.A Sant Julià de Ramis, municipi gironí on havia de votar Carles Puigdemont l'1-O, se celebrarà una consulta popular. A Girona, els comitès de defensa de la República estan convocats a la Plaça Catalunya a les sis del matí.Des de diversos municipis d'Osona es produirà una marxa de torxes que arribarà a les 21.30 al centre penitenciari de Lledoners , on hi ha set dels nou presos polítics.

