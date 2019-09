Rivera comparteix una informació falsa per atacar l'independentisme i queda retratat

Quiero enviar todo mi apoyo a José Vargas, presidente de la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo, a quien unos separatistas han pintado “Gora ETA” en su casa. Es tremendo a lo que se está llegando en Cataluña. ¡Un abrazo, José, no estáis solos! https://t.co/f4DaZMKBhi — Albert Rivera (@Albert_Rivera) September 29, 2019

Eso es el muro de un descampado. O mentís, o la paguita está muy mal para que ese señor viva allí. Info: https://t.co/iH5B4XxVHj — Julio Servan (@julioservan) September 29, 2019

Esa pared no es casa de nadie, es un muro de un descampado donde había un mural de conmemoración del 1-O que ha sido tapado con pintadas en varias ocasiones, la última esta. Pero eh, tu sigue mintiendo, que total, qué importa ya. — Xavi #LGTBI ✊ (@vaigivinc) September 29, 2019

Alberto Carlos,me parece mu malamente ke sabiendo que el probe señor vive en un descampado,en una chabola,a saber si tiene techo! Y no haigas hecho nada para alludarle😟😩😭

Adjunto afoto de la fachada de la casa...mu triste todo😢 pic.twitter.com/QH3LlUvSTg — AlvaraDalMarXalat (@AlvaraMarXalat) September 30, 2019

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha compartit una informació falsa sobre una pintada a la "casa del president de l'Associació Catalana de Víctimes del Terrorisme" on havien escrit "no per molt matina, visca ETA militar".Aquesta informació és falsa, ja que aquella paret no és el domicili de ningú, si no la paret d'un descampat del barri de Sant Andreu, a Barcelona, on es va pintar un mural l'any passat en commemoració a les votacions de l'1-O al barri barceloní . Aquest mural ha rebut diverses pintades i fins i tot va ser esborrat pels serveis de neteja, fet que va provocar que es tornés a pintar.La xarxa ha contestat amb contundència la informació que transmetia Rivera, que el mateix president de Ciutadans ha acompanyat amb una valoració: "és tremend el que està passant a Catalunya".

