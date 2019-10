EN DIRECTE Matí sense incidents en el segon aniversari de l'1-O

15:24 VÍDEOS Una manifestació silenciosa surt al carrer per commemorar el segon aniversari de l'1-O a Tarragona. Un centenar de persones han protestat davant dels jutjats i de les comissaries de la policia espanyola, Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra; informa Jonathan Oca.

15:23 ERC demana a l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés (PSC), on és la pancarta dels presos polítics. Asseguren que no saben on es troba i demanen que si no es torna a penjar s'enviï al Museu d'Història local.

14:19 Rivera presenta Sánchez com l'escuder de l'independentisme. El líder unionista fa el segon acte al Parlament en menys d'un mes i busca erosionar els socialistes amb la seva moció de censura contra Torra. Crònica de Pep Martí des del Parlament.

13:55 Uns 300 estudiants es manifesten per Lleida per reivindicar l'esperit de l'1-O i rebutjar la repressió. Informa Àlvar Llobet.

13:51 La comissió de l'1-O de Lleida demana a la ciutadania material gràfic de les càrregues policials. La petició està dirigida a mitjans, col·legis d'advocats i psicòlegs.

13:50 La manifestació silenciosa acabarà a les portes de la comissaria dels @mossos que hi ha al carrer Doctor Mallafré de Tarragona; informa @JonathanOca https://t.co/H5swxvCrZf pic.twitter.com/ShTBsreoFc — NacióTarragona (@naciotarragona) October 1, 2019

13:35 EN DIRECTE Els partits independentistes voten en una urna de l'1-O davant del Parlament per commemorar el segon aniversari del referèndum https://t.co/0a9sNflc5l #1O pic.twitter.com/WJVrnRryVi — NacióPolítica (@naciopolitica) October 1, 2019

13:24 Puigdemont (@KRLS) i els exconsellers a l'exili protesten a l'Eurocambra pels seus escons coincidint amb l'1-O: "No deixarem de lluitar". Una trentena de persones reclamen davant la institució que no se'ls "robi el vot" per tercer dimarts consecutiu https://t.co/0a9sNflc5l #1O pic.twitter.com/8SOrQzd5Pf — NacióPolítica (@naciopolitica) October 1, 2019

13:01 Unes 200 persones es concentren davant l'Ajuntament de Sabadell perquè el govern torni a penjar la pancarta dels presos polítics, coincidint amb el segon aniversari de l'1-O. El govern local (PSC-Podem) la va retirar a finals de juliol. Informa Albert Segura des de Sabadell.

12:53 EN DIRECTE Uns 300 treballadors de la Generalitat a Girona es concentren per commemorar el segon aniversari de l'1-O https://t.co/0a9sNflc5l #1O pic.twitter.com/2coVjPNl88 — NacióPolítica (@naciopolitica) October 1, 2019

12:50 Les manifestants es concentren en silenci a les portes de la comissaria de la policia espanyola a Tarragona pel segon aniversari de l'1-O. Un ampli dispositiu dels @mossos fa un cordó policial; informa @JonathanOca https://t.co/btCbU8j8ix pic.twitter.com/OCxzPorlEV — NacióTarragona (@naciotarragona) October 1, 2019

12:40 Estudiants de la UB-Raval demanen "lluitar incansablement" per fer "efectiu" el resultat de l'1-O. En una concentració al porxo de la facultat, el @SEPC_UBRaval defensa que "la resistència" no es pot fer "doblegant-se davant els partits del 155" https://t.co/fvx9WmrLAm #1O pic.twitter.com/JOuDcpabz5 — NacióDigital (@naciodigital) October 1, 2019

12:24 Sant Julià de Ramis torna a posar les urnes dos anys després de l'1-O per decidir si passa a ser festiu local. Veïns del municipi voten amb el record de les càrregues policials molt presents i reivindicant el dret a decidir.

12:19 El Sindicat d'Estudiants convoca una vaga de tres dies en resposta a la sentència. L'organització vol promoure una resposta ''a l'alçada de l'ofensiva repressiva'' i per això fa una crida a la mobilització del moviment estudiantil.

12:10 Arrenca la protesta en silenci davant dels jutjats de Tarragona per exigir l'alliberament dels presos polítics. Avui l'acció serà itinerant amb motiu de l'1-O i visitaran les comissaries de tots els cossos policials; informa @JonathanOca https://t.co/btCbU8j8ix pic.twitter.com/Ow6sCMHRId — NacióTarragona (@naciotarragona) October 1, 2019

12:02 EN DIRECTE Concentració dels Avis i Àvies de la Plaça de Vic per la Llibertat. Fotografies d'@AdriaCostaRifa https://t.co/fvx9WmrLAm #1O pic.twitter.com/8NhVHaxKQ2 — NacióDigital (@naciodigital) October 1, 2019

12:01 La Ràpita rememora els fets de l'1-O amb un acte senzill en l'escenari on es van produir les càrregues policials. Informa Sofia Cabanes des de les Terres de l'Ebre.



12:01 Forcadell recorda la "jornada històrica" de l'1-O en el seu segon aniversari. 2 anys d’aquella jornada històrica, d’un dia que recordarem per sempre. Sentiu-vos orgulloses i orgullosos d’haver-hi participat, d’haver-ho fet possible. Malgrat els moments difícils, amb determinació, pacifisme i democràcia, el futur sempre serà a les nostres mans! #1oct pic.twitter.com/9vC8nO6ATp — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) October 1, 2019

11:58 El jutge arxiva la denúncia del president d'ERC a Tarragona contra dos agents de la policia espanyola pels fets l'1-O del 2017. Sergi Albarran va rebre un cop de porra al cap que li va suposar set punts de sutura al cap; informa Jonathan Oca.

11:53 Tornen a aparèixer pintades a la seu de la Policia Nacional de Rubí https://t.co/url4HIG8Cc #Rubicity pic.twitter.com/gCxwU6lG8Z — Rubitv.cat Notícies (@rubitv_cat) October 1, 2019

11:53 Ada Colau: "Fa dos anys que des de l'Ajuntament fem costat a les persones agredides per un operatiu policial injustificable". L'alcaldessa ha indicat amb relació a l'acusació popular que exerceix el consistori per les càrregues d'agents en escoles i centres de votació. "Fa dos anys que treballem amb entitats de drets humans perquè es faci justícia perquè fets tan greus no puguin repetir-se mai més", ha afegit.

11:47 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha recordat aquest dimarts les càrregues policials del referèndum de l'1 d'octubre. "Tots i totes tenim l'1-O gravat a la memòria", ha afirmat en una piulada coincidint amb el segon aniversari de la votació.

11:40 EN DIRECTE Desenes de persones tallen durant uns minuts la Gran Via de Barcelona, a tocar del Departament d'Economia, entre càntics d'"U d'octubre, ni oblit ni perdó" https://t.co/fvx9WmrLAm #1O pic.twitter.com/Rv8CfJljft — NacióDigital (@naciodigital) October 1, 2019

11:32 EN DIRECTE Desenes de manifestants demanen la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats davant del Palau de la Generalitat. “Prou repressió, ni exili ni presó” és un dels càntics que protagonitzen; informen @jserracarne i @OriMarch https://t.co/0a9sNf3AGL #1O pic.twitter.com/lSGJe1jgGO — NacióPolítica (@naciopolitica) October 1, 2019

11:32 Zoido insisteix que l'actuació policial de l'1-O va ser "proporcionada" i critica la "nul·la" col·laboració dels Mossos. L'exministre de l'Interior reconeix que els va "frustrar" no trobar les urnes que es van fer servir per al referèndum.

11:31 El Govern reivindica l'«esperit» de l'1-O per avançar «sense excuses» cap a la independència. Quim Torra i Pere Aragonès llegeixen un comunicat en nom de l'executiu en què subratllen el llegat "pacífic" i "democràtic" del referèndum per afrontar "desafiaments de futur" com la resposta a la sentència. Per Joan Serra Carné i Oriol March des del Palau de la Generalitat.

11:22 El president de la Generalitat, Quim Torra, es reunirà amb els presos polítics a Lledoners a partir de les dotze del migdia. La visita es produeix en el marc de la commemoració del segon aniversari de l'1-O.

11:12 Un llarg aplaudiment tanca l’acte institucional al Pati dels Tarongers per commemorar el segon aniversari de l’1-O; informen @jserracarne i @OriMarch des del Palau de la Generalitat https://t.co/0a9sNflc5l #1O pic.twitter.com/trp7CsJ8Xc — NacióPolítica (@naciopolitica) October 1, 2019

11:09 ÚLTIMA HORA @QuimTorraiPla es compromet a "avançar sense excuses" cap a la República catalana i a treballar per aconseguir la llibertat dels presos i preses; informen @jserracarne i @OriMarch des del Pati dels Tarongers https://t.co/0a9sNflc5l #1O pic.twitter.com/wXNp4KSncV — NacióPolítica (@naciopolitica) October 1, 2019

11:09 El president de la Generalitat, Quim Torra, sosté que l’1-O és la “jornada fundacional del republicanisme”. “La societat catalana es va apoderar i va plantar cara a la barbàrie”, destaca.

11:08 Pren la paraula Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat. Assegura que la República catalana serà “inevitable” i cita tant el vot com la democràcia per assenyalar els pilars del moviment.

11:02 El Pallars commemora el segon aniversari del referèndum de l’1-O. Les capitals de comarca pallareses concentren les principals activitats.

11:02 EN DIRECTE Arribada del Govern a l’acte institucional de commemoració de l’1-O. Hi assisteixen tots els membres de l’executiu, secretaris generals i directors generals. Informen @jserracarne i @OriMarchhttps://t.co/0a9sNflc5l #1O pic.twitter.com/Z03rPM6V7I — NacióPolítica (@naciopolitica) October 1, 2019

10:27 Els manifestants decideixen mantenir la mobilització davant la subdelegació de l'Estat a Girona. L'assemblea acorda continuar tallant l'avinguda Jaume I almenys fins al migdia https://t.co/fvx9WmrLAm #1O pic.twitter.com/Ogl2u8f8IN — NacióDigital (@naciodigital) October 1, 2019

10:24 El vídeo definitiu de l'espectacular acció «Llum i llibertat» a Montserrat. Les 131 agulles del Massís han projectat llum al cel durant tota la nit per retre homenatge als 131 presidents de la Generalitat i reclamar la llibertat de Catalunya, coincidint amb el segon aniversari de l'1-O.

10:22 Desenes de @CDRCatOficial han organitzat una assemblea davant de la subdelegació del govern espanyol a Girona https://t.co/0a9sNflc5l #1O pic.twitter.com/kfgjavJBAm — NacióPolítica (@naciopolitica) October 1, 2019

10:01 Reunió setmanal del Govern aquest matí al Palau de la Generalitat. A les 11h, @QuimTorraiPla i @perearagones faran un comunicat conjunt amb motiu del segon aniversari de l'1-O https://t.co/0a9sNflc5l #1O pic.twitter.com/cRzYbLNUc7 — NacióPolítica (@naciopolitica) October 1, 2019

10:00 Òmnium i l'ANC reclamen una resposta institucional a la sentència que acompanyi les mobilitzacions al carrer. Les entitats lamenten que l'Estat no hagi demanat perdó per la "brutalitat policial" de fa dos anys i Mauri ho qualifica de "cínic".

09:42 A Terrassa es farà una concentració ciutadana aquest vespre per commemorar els dos anys del referèndum de l'1-O. Informa Anna Mira.

09:28 Pedro Sánchez llança una advertència a l'independentisme coincidint amb el segon aniversari de l'1-O: "Els demano que no juguin amb foc. El 155 és pot aplicar amb un govern en funcions".

09:27 L'Ajuntament de Barcelona demana investigar 28 comandaments intermedis de la policia espanyola per l'1-O. El regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, considera que també tenen "responsabilitat" sobre l'operatiu.

09:26 Puigdemont atorga caràcter referendari a les eleccions espanyoles. L'expresident de la Generalitat assegura que el 10-N ha de servir com a resposta a la sentència i indica que té "fil de contacte força directe" amb Oriol Junqueras. Informa Oriol March.

09:26 Puigdemont acusa l'Estat de vincular-lo amb el terrorisme per reactivar l'euroordre. L'expresident de la Generalitat troba un "deliri" les informacions que el vinculen amb la causa de l'Audiència Nacional i recalca el component pacífic de l'independentisme. Per Oriol March.

09:15 Presència dels @mossos a l'estació de Sants de Barcelona amb motiu del segon aniversari de l'1-O. Hi ha accessos restringits per evitar mobilitzacions, especialment a les vies del tren https://t.co/JlQq4nNdHp #1O pic.twitter.com/fStU5GkIZs — NacióDigital (@naciodigital) October 1, 2019

09:01 Els actes de commemoració de l'1-O a Sabadell no seran fins la tarda. Una marxa resseguirà els carrers de la ciutat, passant pels centres on van votar Jordi Cuixart i Carme Forcadell. Informa Albert Segura des del Vallès Occidental.

08:57 Vam fer possible el que semblava impossible. La nit anterior va ser llarga però ho vam aconseguir entre tots! Qui té por de les urnes i de la democràcia? Els demòcrates no! pic.twitter.com/CoFUNFawC3 — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) October 1, 2019

08:54 Dos anys de l'#1oct D'un punt d'inflexió històric. D'un referèndum tacat per la violència de l'Estat espanyol. D'una jornada on el coratge i la determinació de milers de persones va fer possible l'impossible.



Perquè no hi ha repressió que ho aturi. Ni llavors ni avui.

Guanyarem! pic.twitter.com/7GANnrAVIM — Carles Puigdemont (@KRLS) October 1, 2019

08:52 El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, assegura que la societat civil serà al carrer per respondre a la sentència, però reclama "acció política i una resposta institucional". Mauri considera que la sentència "serà un atac sense precedents a la democràcia". "Tenim pocs instruments però poderosos", adverteix.

08:44 La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, demana "una resposta institucional a l'alçada" davant la repressió de l'Estat. Paluzie reclama trobar aquelles accions de desobediència institucional "dins de marges realistes".

08:40 EN DIRECTE Els @mossos identifiquen un menor per desordres públics en les protestes a Girona amb motiu del segon aniversari de l'1-O. La mobilització s'ha traslladat ara a la subdelegació del govern espanyol a la ciutat https://t.co/7g7e6l0Wdl pic.twitter.com/MTPh9ObMQz — NacióPolítica (@naciopolitica) October 1, 2019

08:40 A Girona només es pot accedir a l'estació de tren per una entrada, i el mateix passa a Sants, on el transbordament amb el metro està tancat. Els usuaris han de sortir al carrer i després entrar a l'estació de tren per les portes centrals, que són les que estan obertes. Furgonetes de Mossos d'Esquadra protegeixen les estacions.

08:40 Els accessos a les estacions de Sants i de Girona estan limitats a una única entrada amb motiu del segon aniversari de l'1-O. Tallar les vies de l'AVE ha estat una de les accions tradicionals dels CDR. Aquest cop, però, s'ha pres la decisió de restringir els accessos per evitar aquest tipus de protestes.



08:20 Des de la caserna de la Guàrdia Civil, els manifestants convocats pels CDR han agafat la carretera de Barcelona i han passat per l'estació de l'AVE, molt protegida policialment, fins que han arribat a la subdelegació. Pel camí han bolcat alguns contenidors i han llençat algun petard.

08:20 Els Mossos han denunciat un menor a Girona per desordres públics en virtut de la llei de seguretat ciutadana, per haver llençat pintura contra la línia policial davant de la caserna de la Guàrdia Civil.

08:20 Els manifestants convocats pels CDR a Girona han traslladat la seva protesta a la subdelegació del govern espanyol a la ciutat, que està protegida per tanques i pels Mossos d'Esquadra, que han encerclat els concentrats.

07:52 Jordi Cuixart avisa que la sentència "serà un atac directe als drets fonamentals". El president d'Òmnium reitera que l'única sentència possible és l'absolució però, si finalment el Tribunal Suprem condemna líders independentistes, caldrà treballar per l'amnistia. Ho ha dit en una entrevista al cinquè número del diari Judici a la democràcia, d'Òmnium.

07:40 Raül: "Fa dos anys vam demostrar què som. Som urnes. Som democràcia. Escoles. Pau. Llibertat. Som solidaritat. Som poble. Som determinació. Autodeterminació.



Fa dos anys ens vam demostrar què som. Som l'1 d'Octubre. I ho continuarem sent." pic.twitter.com/OBaUe752yf — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) September 30, 2019

07:38 Quim Torra: "L'1-O és la data fundacional del camí inaturable cap a la república". El president de la Generalitat va participar ahir a l'acte "Llum i Llibertat", en el qual es van il·luminar les 131 agulles de Montserrat.

07:37 Exposició de fotos, música i reivindicació en la celebració del segon aniversari de l'1-O a Granollers. Informa Jaume Ventura des del Vallès Oriental.

07:35 EN DIRECTE Llançament d'ous, pintura i d'un petard davant de la caserna de la Guàrdia Civil de Girona. Uns 200 manifestants decideixen marxar després que els Mossos els demanin que no busquin enfrontaments https://t.co/fvx9WmrLAm #1O pic.twitter.com/VAXoASSNOa — NacióDigital (@naciodigital) October 1, 2019

07:26 Roberto Bermúdez de Castro, l'encarregat d'aplicar el 155, admet que ningú no sabia com s'havia de fer: "Eren ocurrències rere ocurrències". L'exsecretari d'Estat d'Administració Territorial diu que no van intervenir TV3 amb el 155 per la imatge que haurien donat a la comunitat internacional. Bermúdez de Castro es mostra convençut que quan surti la sentència de l'1-O s'haurà de tornar a aplicar el 155 i considera que Torra "cometrà alguna il·legalitat".



07:25 La commemoració del segon aniversari de l'1-O s'enverina pel relat de la violència. L'empresonament dels set CDR, acusats de terrorisme, impacta en la resposta a la imminent sentència i serveix de plataforma a les institucions espanyoles per una nova ofensiva contra l'independentisme. Per Oriol March.



07:22 Amer, el poble de Carles Puigdemont (@KRLS), es declara "territori lliure i sobirà" i diu que no estarà "sotmès" als poders de l'estat espanyol. Més de 200 persones es concentren a la plaça de la vila durant la proclamació https://t.co/0a9sNflc5l #1O pic.twitter.com/Q4vJNXod8W — NacióPolítica (@naciopolitica) October 1, 2019

07:18 VÍDEO L'activista i músic Roger Español (@FrontRoger) recorda l'#1O dos anys després, assegura que la seva vida ha canviat "completament", i creu que amb el seu cas busquen que la gent s'autocensuri https://t.co/0a9sNflc5l pic.twitter.com/bUj4mjUTp2 — NacióPolítica (@naciopolitica) October 1, 2019

07:17 Unes 300 persones s'han concentrat davant la caserna de la Guàrdia Civil a Girona per protestar per les càrregues policials de l'1-O. No s'han pogut acostar a l'edifici i ara es desplacen cap a un altre lloc.

07:16 Els CDR difonen un comunicat amb motiu del segon aniversari de l'1-O. Els comitès demanen "continuar alçades i disposades a no fer ni un pas enrere", exigeixen acabar amb les "acusacions" entre independentistes i "construir plegades".

07:04 Plega el director dels Mossos el dia abans de la commemoració de l'1-O. Andreu Martínez deixa la cúpula de la policia catalana i el substituirà Pere Ferrer, cap de gabinet del conseller Buch. Informa Aida Morales.

07:03 VÍDEOS Les càrregues de les forces i cossos de seguretat de l'Estat van fer la volta al món. Us deixem un recull amb els cinc vídeos més impactants de la jornada del referèndum.

07:02 GALERIA L'1-O va ser una jornada històrica. Us la resumim amb les millors 20 fotografies dels fotoperiodistes de NacióDigital.

07:01 On eren i on són els protagonistes de l'1-O? Els responsables governamentals i dirigents civils que van impulsar el referèndum es troben a la presó o a l'exili; els encarregats de reprimir-lo van ser desallotjats del poder amb la moció de censura del 2018. Per Oriol March.

07:01 L'1-O compleix dos anys a les portes d'un nou cicle marcat per la sentència. L'independentisme es prepara per respondre a les condemnes amb l'amnistia i la desobediència com a elements de consens de mínims en un clima de tensió pels nous empresonaments. Per Oriol March.