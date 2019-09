Convocada una vaga general l'11 d'octubre

El 3 d'Octubre és solidaritat de les treballadores contra la repressió.



ACTE UNITARI SINDICAL dijous, 19h. a la Model amb tots els sindicats convocants de la vaga del #3octubre #VagaGeneral3o pic.twitter.com/Td2xfPyWvZ — Intersindical-CSC 🎗🚩 (@I_CSC) September 29, 2019

L'11 d'octubre s'ha convocat una vaga general a Catalunya. N'han registrat aquest dilluns el preavís tant la Intersindical-CSC com la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) -amb presència sobretot a la funció pública i de la qual forma part la Ustec, el principal sindicat de mestres-. Així ho ha fet públic la patronal Pimec, que al seu web ha anunciat que ha rebut la notificació de la Intersindical-CSC.Segons detalla també la Pimec, els motius de la vaga serien la reclamació de la derogació de les darreres reformes laborals, la reivindicació d'un salari mínim de 1.200 euros, la dotació de recursos suficients a la Inspecció de treball, la igualtat de gènere en el món del treball, i la recuperació del poder adquisitiu de salaris i pensions. En els propers dies, els sindicats convocants, les patronals i la Generalitat s'hauran de reunir per pactar els serveis mínims a l'administració i els sectors essencials.La Intersindical-CSC va ser el sindicat que va convocar les vagues generals del 21 de febrer d'aquest any i del 8 de novembre del 2017, unes aturades que van rebre el suport de la Ustec. En aquest cas, l'aturada tindrà lloc a l'entorn dels dies en què s'ha de fer pública la sentència del judici de l'1-O, i precisament aquest dimarts partits i entitats faran un acte per presentar el cicle de mobilitzacions que preparen per aquest motiu.Ho faran en el segon aniversari del referèndum i caldrà veure si aprofiten la convocatòria de la vaga per cridar a una aturada general com la que es va fer el 21 de febrer, just després que comencés el judici. L'ANC ja ha anunciat que una de les accions previstes pretén col·lapsar la xarxa viària durant tres dies , un cop hi hagi sentència.Aquesta setmana també es farà un acte en què els sindicats convocants de la històrica vaga general del 3 d'octubre de 2017 reivindicaran aquella fita. Hi participaran la Intersindical-CSC, la CGT, la IAC i la COS, així com el sindicat basc LAB i l'andalús SAT i tindrà lloc a la presó Model de Barcelona. El lema és "Un estat no pot res amb un poble treballador el carrer":

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor