Casado busca un espai propi entre Sánchez i Rivera a Catalunya

El segon aniversari de l'1-O arriba amb una forta càrrega de tensió política i social, incrementada després de les detencions de membres dels CDR acusats de terrorisme i quan falten pocs dies perquè es faci pública la sentència del Tribunal Suprem. La direcció del Partit Popular intenta elaborar un discurs que no desmenteixi l'aposta "moderada" de la formació de cara a les eleccions del 10-N, però que a la vegada no deixi terreny a Albert Rivera, desbocat en una línia radical i crispadora. Pablo Casado ha optat per un discurs dur a Catalunya -ben propi del PP- i, alhora, té cura que el to sigui molt diferent del de la campanya del 28-A i amb unes formes allunyades de les d'Albert Rivera.Casado ha cedit a la pressió del búnquer mediàtic madrileny després d'un cap de setmana en què els grans rotatius han escomès de forma molt agressiva contra les suposades vinculacions entre els presidents Quim Torra i Carles Puigdemont, i els CDR detinguts. Algunes portades treien fum i no donaven oxigen a un discurs mínimament ponderat des del PP. Després de concedir una entrevista a La Vanguardia -divendres-, publicada diumenge, on Casado es mostrava sensible a alguna històrica reivindicació catalana (en infraestructures) i afirmava que ell no volia "imposar la rojigualda, sinó que la senyera s'imposés a l'estelada" , el clima ha tornat a canviar.Aquest matí, en declaracions a Telecinco, el president del PP ja ensenyava els dents : calia aplicar la llei de seguretat nacional davant la possibilitat de lligams entre la Generalitat i fer que els Mossos fossin coordinats pel govern espanyol "perquè deixin de rebre ordres il·legals". Casado també s'obria a recórrer a la llei de partits -que preveu possibles il·legalitzacions- si hi ha organitzacions que "atien la violència".En poques hores, Casado ha passat de ser molt suau amb Pedro Sánchez -com es va veure en la sessió d'investidura fracassada- a acusar-lo de ser un "hipòcrita" per mantenir pactes a municipis i diputacions amb forces sobiranistes. Però queden lluny les grans acusacions de la campanya electoral del 28-A. El líder del PP, amb pànic a un Vox que creixia perillosament a les enquestes, va arribar a titllar Sánchez de "feló" i "traïdor".Després de la reunió del comitè de direcció del PP a la seu dels populars catalans, el secretari general Teodoro García Egea ha qualificat el líder socialista d'"equidistant" entre el constitucionalisme i l'independentisme. El braç dret de Casado, un dels qui va apostar per ell quan res feia presagiar que seria ell el successor de Mariano Rajoy al capdavant del partit, ha reclamat que l'executiu espanyol "restableixi la legalitat a Catalunya". Però ha cridat l'atenció que, a diferència del que sol fer sempre que pot Rivera, no hagi fet ni una sola menció a l'article 155.En la sessió del Parlament de dijous passat, ja es van evidenciar els dos estils de Ciutadans i PP. Mentre Carlos Carrizosa era expulsat de la cambra després de protagonitzar un seguit d'incidents -va ser cridat a l'ordre tres vegades- i es va encarar amb Ernest Maragall, els diputats del PP romanien en silenci al seu escó. Els dirigents del PP van tenir cura d'evitar gestos com el de Lorena Roldán, mostrant una fotografia de l'atemptat d'ETA contra la caserna de la Guàrdia Civil a Vic.Això s'ha plasmat en el suport, del tot explícit, mostrat pel PP a la moció de censura contra el Govern Torra presentada per Ciutadans. Ho ha fet recordant que aquesta va ser una reivindicació dels populars catalans davant la indolència d'Inés Arrimadas, que mai es va plantejar una moció de censura perquè sabia que no podia prosperar. Avui, Teodoro García Egea ha donat suport a la moció mentre s'abraonava contra Ciutadans per haver rebutjat la proposta d'aliança electoral España Suma, fent així a Rivera responsable d'un possible fracàs electoral de la dreta.El PP ja està en campanya electoral, i no es pot permetre el luxe d'aparèixer com a tou davant el sobiranisme a ulls del sector unionista més recalcitrant. Molts vots estan en joc. La figura de Cayetana Álvarez de Toledo, martell de separatistes i que repetirà com a cap de cartell per Barcelona, serà útil per mantenir el front més bel·ligerant, tot i que a Génova són conscients que no es poden posar totes les cireres al seu cistell . Però la duresa del PP no serà al preu d'esquerdar la imatge de líder serè i responsable que Casado vol potenciar de cara al 10-N.

