Montserrat s'il·lumina en la vigília del segon aniversari de l'1-O

⬛️⬜️ A la cloenda de l’acte s’encenen les 131 agulles de Montserrat. #ObjectiuIndependència pic.twitter.com/O8FvofEYlh — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) September 30, 2019

Les 131 agulles de Montserrat s'han il·luminat aquest dilluns a la nit en la vigília del segon aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. Centenars d'escaladors i alpinistes s'han enfilat a les parts més altes del massís per retre homenatge als cent trenta-un presidents de la Generalitat de Catalunya. Allà hi passaran la nit per assegurar-se que la llum no s'apagui fins dimarts al matí.L'acte, que ha aplegat centenars de persones a la muntanya i en diversos miradors, també ha servit per reclamar la llibertat del país per mitjà d'una performance "d'impacte internacional", tal com han destacat els organitzadors.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest dilluns que l'1-O és "la data fundacional del camí inaturable cap a la república catalana". Pel president, l'1-O "va ser llum i llibertat, i assenyala el camí cap a la democràcia i la defensa dels drets". Torra ha fet aquestes declaracions la vigília de l'1-O des del Bruc, als peus de Montserrat, un dels miradors des d'on aquesta nit es poden observar les 131 agulles de Montserrat il·luminades.La idea que va tenir el col·lectiu Artistes de la República i que de seguida va comptar amb el suport organitzatiu de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i Òmnium Cultural, s'ha convertit finalment en realitat aquest 30 de setembre al vespre. "Volem mostrar que venim de lluny i que tenim al darrere una llarga història democràtica", va explicar Marc Sellarès, d'Artistes de la República, en la presentació de l'acte.Des de Llum i Llibertat s'han posat en contacte amb poetes catalans que, mentre ha durat la performance, han escrit "versos inspiradors". Aquest material servirà per muntar una exposició.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor