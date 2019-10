Que ningú es quedi enrere

La companyia ha bonificat la factura de l’aigua a 28.552 famílies en situació de vulnerabilitat, 12.004 de les quals a la ciutat de Barcelona

Res és tan important com mantenir la confiança i l’esperança. Especialment en els moments difícils. És llavors quan més valorem els que estan sempre al nostre costat i ens donen un cop de mà per poder tirar endavant. Aigües de Barcelona , conscient de la seva responsabilitat com a prestatària d’un servei fonamental, ho té clar. El seu compromís amb una societat igualitària, justa i inclusiva té una traducció inequívoca: la seva implicació en defensa de les famílies vulnerables, aquelles a qui la crisi, primer, i la velocitat dels canvis, després, ha suposat un cop per als seus ingressos econòmics del qual encara no s’han recuperat.Per això, la companyia ha bonificat la factura de l’aigua a un total de 28.552 famílies en situació de vulnerabilitat , 12.004 de les quals a la mateixa ciutat de Barcelona, segons les últimes dades, actualitzades en data de 30 de juny de 2019. Això vol dir que aquests usuaris no han de pagar (perquè ho assumeix Aigües de Barcelona) la part del rebut que correspon al consum d’aigua, el que representa gairebé el 50% del total. La resta de l’import de la factura correspon a impostos i taxes que fixen les administracions i, per aquest motiu, no depèn de la prestatària del servei. Aigües de Barcelona canalitza aquest ajut a les famílies a través del seu Fons de Solidaritat , que va crear el 2012 quan van començar les dificultats econòmiques per a una part de les famílies. Un fons amb recursos propis destinat als més desfavorits i que li ha permès ser la primera companyia de serveis que pot dir, amb la màxima garantia, que no talla mai el subministrament als usuaris que han estat identificats pels serveis socials com a persones vulnerables. El Fons de Solidaritat ha signat convenis amb 22 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona.La persistència de les dificultats ha portat també la companyia a condonar, en el primer semestre de l’any, el deute impagat (corresponent al consum d’aigua) a un total de 9.529 famílies vulnerables, que se sumen a les 9.296 famílies que van veure condonat aquest deute l’any 2018. En total, 18.825 famílies s’han beneficiat d’aquesta mesura.Aquestes iniciatives se sumen a la línia d’ajuts oberta per Aigües de Barcelona des de fa anys. Des de l’1 de gener aplica una tarifa social (per a col·lectius específics), que suposa una reducció del 25% del servei de l’aigua sobre la tarifa domèstica i que ha beneficiat 14.317 famílies. També hi ha bonificacions per a les llars amb més de tres persones, que permeten descomptes de 56 euros anuals de mitjana per llar i que han beneficiat ja un total de 156.501 famílies, i una política d’ajornaments i flexibilitat en els pagaments, a la qual s’han acollit 5.134 famílies.

