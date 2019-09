Partits i entitats acorden un nou cicle de mobilitzacions per respondre al Suprem

Els Jardins de la Sedeta acolliran aquest dimarts, segon aniversari de l'1-O, un acte organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP en el qual es detallarà el nou cicle de mobilitzacions a les portes de la sentència del Tribunal Suprem. Partits i entitats ja han acordat les línies mestres de la resposta al carrer per quan arribi el veredicte, abans del 16 d'octubre. La fotografia de demà a la Sedeta, però, anirà més enllà dels convocants: hi haurà una presència nodrida d'actors de la societat civil molt "transversal", segons els convocants. A l'estil de l'acte d'Òmnium de l'Onze de Setembre a l'Arc de Triomf.Una de les propostes estrella d'aquestes accions ja l'ha fet pública David Fernàndez, un dels membres del secretariat de l'ANC, en una entrevista a Betevé. Segons Fernàndez, es té la intenció de col·lapsar durant tres dies la xarxa viària catalana . Al cap d'aquests tres dies, la mobilització arribaria a Barcelona. L'entitat ja es va plantejar una maniobra així per la visita del consell de ministres el 21 de desembre, però no va reeixir.Les mobilitzacions han rebut l'impacte, en els últims dies, de l'empresonament de set membres de comitès de defensa de la República (CDR) acusats de terrorisme . Des de les detencions, fa tot just una setmana, de nou activistes per presumptes activitats terroristes ha instal·lat el marc de vincular l'independentisme amb la violència, i s'ha intensificat la pressió dels partits espanyols al president Quim Torra per tal que la condemni. Ell s'hi nega perquè aquesta violència, sosté, no s'ha produït.Partits i organitzacions sobiranistes porten mesos debatent quina és la millor estratègia per respondre a la sentència. El Govern presentarà demà l'anomenat "Compromís del Primer d'Octubre" , de caràcter institucional, només una hora abans que l'ANC, Òmnium, JxCat, ERC i CUP presentin les noves mobilitzacions. En les cimeres independentistes de les últimes setmanes, aquest ha estat un dels aspectes claus.En les trobades també s'ha posat damunt la taula la possibilitat de celebrar una aturada de país de com a mínim un dia, com va avançar NacióDigital . En una de les trobades celebrades a Ginebra, per exemple, es va activar una comissió específica per tractar les mobilitzacions que es podrien fer de resposta a la sentència.L'ANC ha convocat concentracions a diferents lloc del territori. A Barcelona serà a les 19 hores des de Plaça de Catalunya. Però també n'hi haurà a Tarragona, Vic, Sabadell i Tàrrega. Destaca però les marxes de torxes convocades per l'Assemblea des de diferents municipis d'Osona que es trobaran a Lledoners cap a les 21.30. En aquest acte hi participarà la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie.ERC ha convocat un acte propi en una localitat propera a la presó de Lledoners, a Fonollosa, a la comarca del Bages. Hi intervindran entre altres el coordinador nacional d'ERC Pere Aragonès. L'epicentre de les concentracions serà al centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada, on abans de les deu confluiran diverses marxes de torxes arribades des de diferents punts de la comarca.

