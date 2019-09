Entitats defensores dels drets humans denuncien vulneracions per part de les administracions

Diverses entitats i personalitats defensores dels drets humans han alertat aquest dilluns que la societat civil organitzada ha de vigilar les possibles vulneracions de drets, sobretot de les persones detingudes i preses, ja que no es refien de les administracions públiques, el poder judicial ni els mitjans de comunicació. Segons aquestes entitats, en els últims temps s'ha "tornat enrere" en la vulneració d'alguns drets i, a més, s'ha perseguit penalment els qui ho han denunciat, com és el cas del director de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH), Iñaki Rivera En un acte al Col·legi de Periodistes, han intervingut advocats i representants d'entitats com Irídia, l'Associació Catalana pels Drets Humans, l'Institut de Drets Humans de Catalunya, la mare d'un pres mort a Brians 2 el 2016, que ha explicat altres casos similars, i la directora de Drets de Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona, Aida Guillén. Aquesta última ha instat les administracions a no vulnerar els drets dels ciutadans i a donar suport a les entitats que els protegeixen i vigilen les vulneracions.El polític i exdiputat de la CUP David Fernández també ha donat suport a Rivera, així com el secretari general de la Intersindical, Carles Sastre, que ha lamentat la persecució de la llibertat d'opinió i d'expressió de Rivera, però també de periodistes, actors, cantants o dibuixants. Anaïs Franquesa, d'Irídia, ha defensat Rivera assegurant que perseguir-lo amb ell és el mateix que perseguir qualsevol ciutadà que digui que existeix la corrupció política, i ha recordat nombrosos informes i procediments judicials sobre casos de tortures en presons.Fa uns mesos Rivera va dir a TV3 que a les presons catalanes es produïen tortures de presos. El sindicat CCOO li va interposar una querella per calúmnies amb publicitat, per la qual va haver de declarar fa uns dies com a investigat. El sindicat CSIF li ha interposat una demanda civil. Per això, les entitats li han volgut mostrat públicament el seu suport.Eva Pous, advocada d'Alerta Solidària i d'un dels CDR detinguts, ha enumerat diverses vulneracions de drets processals que, segons ella, van patir els arrestats, i ha recordat que ni la llei antiterrorista ni el secret de sumari poden vulnerar drets fonamentals. Tot i que ha dit que arribaran jurídicament fins on faci falta per denunciar les vulneracions de drets, ha considerat que "la societat no es pot permetre el privilegi d'esperar anys" a una resposta judicial, sinó que ho ha de denunciar immediatament.

