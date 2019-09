El preu del metre quadrat a Barcelona és el més car de l'estat espanyol. La capital catalana registra un preu de mitjana del metre quadrat de 2.688 euros, segons un estudi de la Societat de Taxació. Barcelona se situa per davant de Madrid, on el preu mitjà és de 2.522 euros, mentre que els més baixos es van donar a Lugo (866 euros) i Badajoz (880 euros).L'informe destaca que el preu de l'habitatge ha augmentat un 4,2% a l'Estat en els darrers dotze mesos, situant-se en 1.637 euros el metre quadrat.La Societat de Taxació també calcula que un ciutadà mitjà necessita destinar 7,3 anys per comprar un habitatge de tipus mitjà, una dècima per sota de la dada del primer trimestre del 2018.Pel que fa al mercat de lloguer, l'informe assenyala que la rendibilitat mitjana en el lloguer per demarcacions assoleix el 7,7% en el tercer trimestre, el que suposa un creixement interanual del 0,7%.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor