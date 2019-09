Augmenten un 6,7% els fets delictius a Badalona en el darrer any

Els fets delictius ocorreguts a Badalona en el darrer any han augmentat un 6,7%. Ho ha explicat Miquel Buch, conseller d’Interior, aquest dilluns després de la Junta de Seguretat Local que s’ha celebrat a la ciutat. Buch s’ha compromès a augmentar el número de Mossos d’Esquadra a la ciutat, tot i que no ha especificat la xifra.El titular d’Interior ha assegurat que, tot i aquestes dades “Badalona és una ciutat segura” ja que, assegura, també hi ha hagut un increment de l’activitat policial, els fets resolts i les detencions, que han augmentat un 4,3%. A més, també ha destacat que el percentatge de fets delictius de la ciutat es troba per sota del de Catalunya, que és d’un 76’6%.Miquel Buch ha anunciat que els fets delictius a Badalona han pujat un 67,4% entre l’agost del 2018 i el 2019, tot i que ha remarcat que “la policia està lluitant contra aquests actes” i que aquest augment també va acompanyat d’una xifra de detencions més elevada, que arriba fins al 4,3%.Ho ha declarat aquest dimecres després de la Junta de Seguretat Local de Badalona i també ha aprofitat per recordar que més de la meitat dels fets penals són furts i estafes. El conseller d’Interior ha assegurat que en aquests casos “l’autoprotecció del propi ciutadà” és un element important, tot i que també ha afirmat que hauria d’anar acompanyat d’un “enduriment del codi penal en cas de reincidència”.Álex Pastor, alcalde del municipi, s’ha expressat en la mateixa línia i ha acceptat que no estan “contents amb les dades”. Tot i això, ha fet èmfasi en que cal “analitzar-les en el context de Catalunya i Barcelona”, on les xifres de fets delictius encara han augmentat més.Pastor ha assegurat que “calen més agents de Mossos d’Esquadra a Badalona”, juntament amb altres mesures com “potenciar la vigilància de zones d’oci nocturn.Pel que fa a la tipologia de delictes que han anat en augment, l’alcalde ha fet públic que “han pujat un 9,4% els delictes contra la seguretat vial” i que la policia “ha intervingut un 62% més en robatoris amb intimidació o violència i un 51% en robatoris a l’interior de vehicles”. Per contra, ha explicat que hi hagut un descens d’un 13,8% de robatoris a domicilis i d’un 9,7% en maltractaments en l’àmbit domèstic.El socialista ha reiterat que des de la Junta Local de Seguretat extraordinària després de l’incendi del passat gener a un edifici del barri de Sant Roc s’han intensificat les actuacions contra les ocupacions il·legals d’habitatges. “Han augmentat un 329%”, ha assenyalat.

