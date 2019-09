Plega el director dels Mossos el dia abans de la commemoració de l'1-O

Agraït per la bona tasca que ha fet @AndreuJoanM al capdavant dels @mossos amb una balanç important, des de les noves places, fins a l'entrada del CITCO. Molta sort al Pere Ferrer, que és de l'equip i té l'experiència, el criteri i les ganes per liderar aquesta nova etapa. pic.twitter.com/FIYGQaZU1P — Miquel Buch (@MiquelBuch) September 30, 2019

El dia abans del segon aniversari de l'1 d'octubre, el director general dels Mossos d'Esquadra, Andreu Martínez, ha presentat la seva dimissió. Martínez tot just havia assumit el càrrec el mes de juny del 2018 i el seu substitut serà Pere Ferrer, cap de gabinet del conseller d'Interior, Miquel Buch, tal com ha avançat Catalunya Ràdio i ha pogut confirmar. El canvi a la cúpula dels Mossos es produeix en plena polèmica per la vinculació d'independentisme i violència -arran del cas dels CDR empresonats a instàncies de l'Audiència Nacional- i també pocs dies abans que s'emeti la sentència del Tribunal Suprem sobre el judici de l'1-O. Martínez va assumir la direcció del cos en substitució de Pere Soler, un dels càrrecs del Govern de Carles Puigdemont que va caure quan el govern espanyol va aplicar l'article 155 de la Constitució després de la declaració de la República. Ara, és Ferrer qui assumirà la responsabilitat política amb més pes específic al Departament d'Interior. El relleu es produeix una setmana després que Buch decidís rellevar la directora de comunicació de la conselleria per la polèmica del gas pebre Ferrer ja havia treballat al gabinet del conseller en l'etapa de Joaquim Forn i també de Jordi Jané. Li pertocarà pilotar la policia catalana en un moment especialment convuls, tenint en compte els mesos d'agitació que succeiran a la sentència, amb l'Estat mirant amb lupa qualsevol decisió d'ordre públic que es prendrà des de Catalunya. La decisió de Martínez de deixar pas no es pot desvincular de totes aquestes dificultats, tot i que fonts del Departament d'Interior asseguren que el pas al costat es justifica per "haver acabat una etapa".A través de Twitter, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha volgut agrair la "bona tasca" a Martínez, amb un "balanç important" de feina feta al capdavant de la policia catalana. Buch ha destacat el fet d'haver pogut aconseguir noves places de Mossos i entrar a formar part del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO). Així mateix, ha desitjat "molta sort" a Ferrer, una persona, segons ha dit, que "és de l'equip i té experiència, el criteri i les ganes per liderar aquesta nova etapa".El Govern aprovarà aquest dimarts el nomenament de Ferrer, després que Martínez hagi entregat aquest dilluns la seva carta de dimissió. Fonts oficials d'Interior destaquen, en declaracions a aquest diari, la important tasca al capdavant dels Mossos, que ha desenvolupat Martínez durant aquest darrer any i mig.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor