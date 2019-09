VÍDEO Fachin va rebutjar presentar-se al Congrés amb JxCat

L'excandidat de Front Republicà i anterior secretari general de Podem a Catalunya, va rebutjar formar part de la llista electoral de Junts per Catalunya en la seva candidatura al Congrés dels Diputats. Així ho ha explicat al programa de TV3 Planta Baixa.Fachin assegura que per ser "coherent" no podia anar en una llista amb sigles polítiques i no pas en una candidatura unitària que aglutinés tots els actors polítics independentistes catalans. Ell mateix assegura que l'oferiment va arribar a través de Laura Borràs. "Si no s'ha pogut fer per qüestions personals -la llista unitària- caldrà passar a la següent pantalla. I la següent pantalla és que farà la gent", ha reblat Fachin.Som Alternativa, el partit que lidera Albano Dante Fachin, i que va es va crear després de la seva sortida de Podem a l'octubre del 2017, va renunciar a presentar-se a la repetició de les eleccions espanyoles del 10-N, segons un comunicat de la pròpia formació d'aquest dissabte. Poble Lliure ha ofert a Mireia Boya liderar un nou Front Republicà en substitució de Fachin. Aquesta notícia es va sumar al fet que dissabte la CUP decidís presentar-se per primer cop a unes eleccions espanyoles.

