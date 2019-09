La CUP s'oposa a la moció de censura a Torra i adverteix que no prosperarà

La CUP ha anunciat aquest dilluns que descarta el seu suport en una possible la moció de censura contra el president de la Generalitat, Quim Torra. Els cupaires, doncs, no comparteixen la proposta que va fer aquest cap de setmana la líder de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán perquè ho consideren una "maniobra electoralista que no té recorregut real".Malgrat que els anticapitalistes s'han oposat reiterades vegades a la gestió i a les polítiques governamentals, segons recorden, és "evident" que el canvi nacional i social que necessita el Govern de la Generalitat i Catalunya "no vindrà de la mà de Ciutadans".La CUP també ha recordat, a través d'un comunicat, que sense el seu vot a favor la moció censura no podrà tirar endavant i, per tant, consideren que és una simple "estratègia de màrqueting sense capacitat de materialitzar-se de forma real".

