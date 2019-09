Sánchez insisteix en les advertències a l'independentisme: «Que no juguin amb foc»

El president del govern espanyol en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha reclamat a l'independentisme que "no jugui amb foc" i ha tornat a demanar als seus líders que "condemnin rotundament la violència". A l'acte de presentació del lema de campanya dels socialistes el 10-N, "Ara, govern. Ara, Espanya", d'aquest dilluns, Sánchez ha dit que cal que l'independentisme rebutgi qualsevol mena de violència encara que només hi hagi "indicis" i sobretot "si ve de les seves files", en referència a les detencions de membres dels CDR acusats de terrorisme. El secretari general del PSOE ha dit que els socialistes poden parlar en nom de Catalunya "perquè en són l'essència". "Què és el que no vol Catalunya? El que no vol és independència. Allò que anhela és convivència", ha afirmat. Sánchez ha dit que Catalunya necessita "primer llei i després diàleg", un diàleg "que serveixi per reforçar el que uneix a tots", és a dir, "autogovern, Estatut i Constitució".El líder socialista ha dit que el PSOE és la "garantia contra el secessionisme" i ha dit que l'independentisme ha de reconèixer "el seu fracàs". "Que deixin de fracturar la societat", ha reclamat, i ha opinat que porten "molt temps equivocant-se".Sánchez ha afirmat que el PSOE és l'única formació política que pot garantir "estabilitat" i un "full de ruta clar". "Som nosaltres i els espanyols davant del bloqueig", ha dit, i ha assegurat que faran una campanya "en positiu"."Tanquem l'etapa de bloqueig, de provisionalitat, d'interinitat", ha instat, i ha dit que el PSOE ha estat la força política que ha impulsat el progrés al llarg dels 40 anys de democràcia. Sánchez ha constatat que "cada cop hi ha més partits" però ha argumentat que només el PSOE "pot garantir l'estabilitat i la governabilitat"."Ha arribat l'hora de la veritat", ha dit. Sánchez ha insistit que cal superar la "crispació i el bloqueig" i ha dit que ho farà realitat el PSOE amb un govern "sòlid, estable, progressista" i per a tothom.

