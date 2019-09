L'Ajuntament de Berga sí que retira ara l'estelada del balcó

Berga ha retirat aquest dilluns l'estelada del balcó de l'Ajuntament, així com la pancarta de "Llibertat Presos Polítics" i els llaços grocs que hi havia a l'edifici consistorial. Aquest divendres la Junta Electoral de Zona va adreçar un requeriment al consistori instant-lo a treure "tots els objectes, pancartes, cartells amb lemes o signes ideològics o partidistes de qualsevol edifici públic" abans d'avui dilluns a les dues de la tarda. Fonts municipals preguntades perhan declinat donar més informació sobre la qüestió fins a la concentració que es farà avui a les 7 de la tarda i no han volgut confirmar ni desmentir que hagi estat el mateix consistori qui hagi fet treure l'estelada. Amb tot plegat, no han estat els Mossos d'Esquadra ni es tracta de cap bretolada, segons ha pogut contrastar aquest diari.La casa consistorial s'ha llevat avui sense cap dels símbols de la façana i el balcó després de l'ordre de la junta electoral.Entitats i partits sobiranistes han convocat una manifestació aquest dilluns a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Pere per tal d'articular una resposta de la ciutat al requeriment i en defensa de la llibertat d'expressió i d'opinió.

El 4 de novembre de l'any 2016 Montse Venturós va ser el primer càrrec electe de Catalunya detingut pels Mossos d'Esquadra per negar-se dues vegades a declarar davant el jutge com a investigada per no haver retirat la polèmica estelada en aquestes dues cites electorals arran d'una denúncia presentada per Societat Civil Catalana. La primavera passada van ser els Mossos d'Esquadra els qui van retirar l'estelada i els símbols de la façana de l'Ajuntament de Berga coincidint amb la campanya electoral de les eleccions espanyoles del 28-A. Llavors, la inhabilitació de l'alcaldessa ja havia finalitzat, però aquesta no podia exercir legalment les seves funcions sense que fos revalidada a les urnes del 26-M, quelcom que la CUP va aconseguir amb un triomf contundent a Berga i més de 3.000 vots, fregant la majoria absoluta i passant de 6 a 8 regidors.